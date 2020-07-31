هلكنبرغ يتطرّق إلى الـ 24 ساعة "الجنونيّة والمحتدمة" قبل التحاقه بريسينغ بوينت

على إثر ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا ودخوله في الحجر الصحيّ الإجباري، تواصل فريق ريسينغ بوينت مع هلكنبرغ للقيادة لصالحه نهاية هذا الأسبوع.

وتخلّى هلكنبرغ عن تجارب الجي تي في ألمانيا وسافر إلى المملكة المتّحدة مساء الخميس نحو مصنع ريسينغ بوينت لقياس مقعده وإتمام محادثات العقد.

ولم يدخل الألماني إلى بادوك الفورمولا واحد إلّا مع بقاء 10 دقائق على بداية الحصّة الأولى عند تأكيد نتيجة تحليله السلبيّة ودخل الحلبة بعد بداية الحصّة بقليل.

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وقال الألماني: "كانت الساعات الـ 24 الماضية مميّزة بعض الشيء، جنونيّة ومحتدمة".

وأضاف: "تلقيت اتّصالًا على الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الأمس وسافرت إلى هنا وقمت بقياس مقعدي على الساعة الثانية صباحًا وتواجدت في جهاز المحاكاة لساعة عند الثامنة من صباح اليوم من أجل التحضير. كانت ليلة قصيرة".

وأكمل: "كان جهدًا رائعًا من الفريق، أشكرهم، خاصة طاقم المناوبة الليليّة الذي قام بعملٍ رائع لوضعي في السيارة بأكبر قدرٍ راحة ممكن، وكذلك بالنسبة لـ فيا لتحرّكها السريع على صعيد رخصة القيادة الخاصة".

ومثّل هذا الظهور الأوّل لهلكنبرغ في الفورمولا واحد منذ مشاركته الأخيرة مع رينو في نهاية موسم 2019.

واعترف هلكنبرغ بأنّ جسده شعر بتأثيرات الجاذبيّة العالية عند قيادة سيارة الفورمولا واحد مجدّدًا، خاصة في سيلفرستون إحدى أسرع الحلبات في الروزنامة.

وقال بخصوص ذلك: "من الصعب التدرّب على قوى الجاذبيّة لأنّها فريدة ومميّزة للغاية".

وأضاف: "بالرغم من أنّني في حالة جسديّة جيّدة، إلّا أنّ الوضع صعبٌ بمستويات الجاذبيّة تلك هنا على حلبة سريعة كهذه وفي حرارة 35 درجة مئويّة".

وأكمل: "كما أنّ هذا كان اليوم الأعلى حرًا في المملكة المتّحدة هذا العام حتّى الآن. حصلت على كلّ شيء".

وأكمل هلكنبرغ الحصّة الأولى في المركز التاسع قبل أن يتحسّن إلى السابع في الثانية متخلّفًا بستّة أعشارٍ فقط عن لانس سترول الذي سجّل الزمن الأسرع هذا اليوم.

وقال الألماني: "يُمكنكم رؤية الإمكانيّات العالية، السيارة سريعة جدًا".

وأكمل: "لم أستغلّ الإطارات الليّنة كذلك، أعتقد بأنّ لديّ المزيد لإظهاره، وأحتاج لاستخدام الإطارات بشكلٍ أفضل".

واختتم بالقول: "ذلك ما سنعمل عليه هذه الليلة، وسنحاول أن نقدّم أفضل أداء ممكنٍ نهاية هذا الأسبوع".