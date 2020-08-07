هلكنبرغ يتجه للمشاركة في الجائزة الـ 70 للفورمولا واحد بعد فحص "كورونا" إيجابي لبيريز

بعد أن تغيب عن أول سباق في سيلفرستون لموسم 2020، تلقى بيريز الضوء الأخضر لإنهاء فترة الحجر الصحي يوم أمس من قبل منظمة الصحة العامة البريطانية.

لكن وضمن بروتوكولات "فيا" لا بدّ من أن تكون نتيجة فحصه سلبية قبل السماح له بدخول البادوك للمشاركة في السباق، لذا خضع المكسيكي لفحص آخر يوم الخميس.

وأعلن الفريق اليوم أن: "نتيجة فحص سيرجيو جاءت سلبية، لذا سيواصل الحجر الذاتي وفقاً لتوصيات منظمة الصحة البريطانية وبروتوكولات ’فيا’ والفورمولا واحد. صحته البدنية جيدة وهو يتعافى. الفريق بأكمله يتمنى له ولعائلته أفضل التمنيات، ونتطلع لعودته قريباً".

ولم يُدلِ الفريق أية إيضاحات إضافية حيال إمكانية عودة بيريز في السباق التالي.

نتيجة لذلك سيحظى هلكنبرغ بفرصة ثانية للمشاركة مع ريسينغ بوينت، بعد أن تسببت مشكلة في سيارته بمنعه من المشاركة في سباق سيلفرستون الأول.

حيث قال الألماني: "أنا متحمس للعودة مجدداً مع الفريق في سيلفرستون. كان الأسبوع الماضي خطوة نحو المجهول في البداية نظراً لقيادة سيارة لم أجربها من قبل".

وأكمل: "لقد تعلمت الكثير خلال الأسبوع الماضي وأنا جاهز للاستفادة من خبرتي في هذه الجولة. المشاركة على المسار نفسه تجعل من الأمور أسهل قليلاً، كما أن الفريق قام بعمل رائع لمساعدتي على استعادة سرعتي".

وتابع معلقاً على عدم قدرته على المشاركة في السباق الأول: "نعم من الواضح أن ذلك كان مخيباً، خاصة بعد تجربة السيارة على المسار والعمل على التأقلم معها".

واختتم: "من الواضح أنني بديل عن سيرجيو، ولم أكن أعلم إن كنت سأشارك لسباق أو اثنين، لذا هو السائق الأساسي وسيعود مباشرة حالما يتمكن من ذلك".