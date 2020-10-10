هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

أصدرت ريسينغ بوينت بياناً قبيل التجارب الحرة الأخيرة في نوربورغرينغ مفاده أن سترول لن يشارك بسبب وعكة صحية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي حيال مشاركته من عدمها قبيل التصفيات.

وتم استدعاء هلكنبرغ - الذي قاد بديلاً عن سيرجيو بيريز لسباقَي سيلفرستون عندما كان مصاباً بفيروس كورونا - من قبل الفريق مرة أخرى.

وبعد نشر صورة له خارج الحلبة خلال التجارب الحرة الثالثة، خضع هلكنبرغ إلى فحص كورونا سريع صباحاً بهدف تمكنه من دخول البادوك.



وبعد وصول نتيجته السلبية، وصل هلكنبرغ إلى البادوك واتجه إلى مقر الفريق. كما ظهر بكامل بزته التسابقية ضمن مرآب الفريق.

يشار إلى أن هلكنبرغ يخوض محادثات مع فرق أخرى في البطولة حيال إمكانية عودته للمشاركة الموسم المقبل وذلك بعد أداء مثير للإعجاب في سيلفرستون عندما قاد بديلاً عن بيريز.

وأنهى بيريز عاشراً في آخر سباق للبطولة على حلبة نوربورغرينغ في جائزة ألمانيا الكبرى 2013 عندما كان يقود مع ساوبر.

تحديث: أكد الفريق رسمياً استبدال سترول بالألماني هلكنبرغ لما تبقى من مجريات جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ.