فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
التجارب التأهيليّة خلال
00 ساعات
:
27 دقيقة
:
55 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

المشاركات
التعليقات
هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

يتجه نيكو هلكنبرغ ليكون بديلاً عن لورانس سترول سائق ريسينغ بوينت خلال مجريات جائزة إيفل الكبرى، بعد أن فوّت الكندي المشاركة في  التجارب الحرة الثالثة لوعكة صحية.

أصدرت ريسينغ بوينت بياناً قبيل التجارب الحرة الأخيرة في نوربورغرينغ مفاده أن سترول لن يشارك بسبب وعكة صحية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي حيال مشاركته من عدمها قبيل التصفيات.

وتم استدعاء هلكنبرغ - الذي قاد بديلاً عن سيرجيو بيريز لسباقَي سيلفرستون عندما كان مصاباً بفيروس كورونا - من قبل الفريق مرة أخرى.

وبعد نشر صورة له خارج الحلبة خلال التجارب الحرة الثالثة، خضع هلكنبرغ إلى فحص كورونا سريع صباحاً بهدف تمكنه من دخول البادوك.

وبعد وصول نتيجته السلبية، وصل هلكنبرغ إلى البادوك واتجه إلى مقر الفريق. كما ظهر بكامل بزته التسابقية ضمن مرآب الفريق.

يشار إلى أن هلكنبرغ يخوض محادثات مع فرق أخرى في البطولة حيال إمكانية عودته للمشاركة الموسم المقبل وذلك بعد أداء مثير للإعجاب في سيلفرستون عندما قاد بديلاً عن بيريز.

وأنهى بيريز عاشراً في آخر سباق للبطولة على حلبة نوربورغرينغ في جائزة ألمانيا الكبرى 2013 عندما كان يقود مع ساوبر.

تحديث: أكد الفريق رسمياً استبدال سترول بالألماني هلكنبرغ لما تبقى من مجريات جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ.

اقرأ أيضاً:

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

المقال السابق

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
قائمة السائقين نيكو هلكنبرغ
قائمة الفرق ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

كوارتارارو: من السهل خسارة فرصة المنافسة على اللقب بخطأ "غبيّ"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: من السهل خسارة فرصة المنافسة على اللقب بخطأ "غبيّ"

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ
الفيديو بالداخل
كارت كارت / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

أحدث الأخبار

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

2
فورمولا 1

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

3
فورمولا 1

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

21د
4
فورمولا 1

فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

5
فورمولا 1

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ

أحدث الأخبار

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1

هلكنبرغ يتجه للقيادة بديلاً عن سترول في جائزة إيفل الكبرى

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط اقتراب فيراري في نوربورغرينغ

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي
فورمولا 1

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ
فورمولا 1

مرض سترول يمنعه من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة في نوربورغرينغ

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس
فورمولا 1

روزبرغ: انتقال وولف قد يقلب الطاولة في صفوف مرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ 07:02
فورمولا 1

كل ما ترغبون معرفته عن حلبة نوربورغرينغ

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.