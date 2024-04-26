هلكنبرغ يتّجه للانضمام إلى آودي بعد الكشف عن مغادرته لهاس
يتّجه نيكو هلكنبرغ للانضمام إلى آودي في الفورمولا 1 بعد أن كشف فريقه الحالي هاس عن مغادرته في نهاية الموسم الحالي للانضمام إلى ساوبر.
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
برز الألماني كأحد الأهداف الرئيسيّة لآودي التي تعزّز تحضيراتها مع شريكها الحالي ساوبر لدخولها بفريقها المصنعيّ الرسمي للفورمولا واحد بدءًا من 2026.
وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن أنّ آودي حريصة على الإقدام على خطوة مبكّرة على صعيد خططها للسائقين، حيث وضعت شهر مايو كموعدٍ نهائيّ لتحديد تشكيلتها.
وكان هلكنبرغ وكارلوس ساينز الإبن على رأس قائمة أولويّاتها، حيث تقضي الخطّة بانضمامهما لساوبر العام المقبل قبيل تغيير اسم الفريق إلى آودي في العام التالي.
وبالغرم من أنّه يُتفهّم بأنّ ساينز لا يزال يُقيّم خياراته، حيث ارتبط اسمه كذلك بمقعدي ريد بُل ومرسيدس، فإنّ هلكنبرغ يُتفهّم بأنّه التزم بمستقبله مع آودي.
وفي حين لم يكن هناك أيّ تأكيدٍ رسمي لخطط آودي، فإنّ فريق هاس أعلن صباح اليوم الجمعة عن أنّ الألماني سيُغادر في نهاية الموسم.
ومن المتوقّع أن يكون الإعلان عن انضمام الألماني إلى ساوبر وشيكًا.
وقال آياو كوماتسو مدير فريق هاس: "أودّ شكر نيكو على مساهماته في الفريق. كان لاعقًا رائعًا في الفريق وكان من الممتع العمل معه".
وأكمل: "لا يزال أمامنا الكثير من التسابق هذا العام، لذا نتطلّع قدمًا لمواصلة الاستفادة من مساهماته طوال ما تبقى من موسم 2024".
وتفتح مغادرة هلكنبرغ الباب أمام هاس للاستعانة بخدمات أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لفيراري الذي أثار الإعجاب ضمن تعويضه لساينز المريض في سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى هذا العام.
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