هلكنبرغ: هاس ضمن المعركة لتكون خامس أفضل الفرق في الفورمولا 1
جاءت حزمة التحديثات الكبيرة التي جلبها الفريق لجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 لترفع آمال هاس لما تبقى من هذا الموسم.
نيكو هلكنبرغ، هاس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
يعتقد نيكو هلكنبرغ أنّ هاس تُنافس الآن أستون مارتن وآربي على موقع خامس أسرع فريقٍ في الفورمولا 1 بعد ما وصفها بـ "العودة المذهلة".
قدّمت حزمة التحديثات المعتمدة في جائزة بريطانيا الكبرى خطوة مثيرة إلى الأمام على صعيد الوتيرة بالنسبة للحظيرة الأمريكيّة، حيث حلّ هلكنبرغ سادسًا للجولة الثانية على التوالي.
وفي حين أنّ فريق هاس لا يزال سابعًا في بطولة الصانعين برصيد 27 نقطة، متأخّر بأربع نقاطٍ عن آربي و41 عن أستون مارتن، يعتقد هلكنبرغ أنّ توازن القوى على الحلبة قد تغيّر.
وبحديثه بعد سباق سيلفرستون، قال الألماني: "من الواضح أنّ هذا شعورٌ رائع أن نحصل على ثماني نقاطٍ مجدّدًا، والمركز السادس للمرّة الثانية على التوالي".
وأكمل: "لم يكن ذلك متوقّعًا، لكنّني أعتقد بأنّه كان مستحقًا. عملنا من أجل ذلك. بقينا بعيدين عن المشاكل والأخطاء وكانت استراتيجيّتنا جيّدة. لذا كان كلّ شيء جيّدًا جدًا".
وأردف: "أعتقد بأنّ أفضل شيء هو الأداء الذي تمتّعنا به. قدّمت التحديثات تأثيرًا كبيرًا على السيارة، وأعتقد بأنّنا ضمن المعركة على خامس أسرع الفرق الآن مع أستون، وأحيانًا ألبين، وأحيانًا بعض الفرق الأخرى".
ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا في المعركة. حظينا بموسمٍ ثابتٍ في المجمل، وأعتقد بأنّنا قادرون على التشبّث في ذلك".
وكان تقدّم هاس مثيرًا للاهتمام هذا الموسم، خاصة بالنظر إلى أنّ مدير الفريق أياو كوماتسو قد حذّر قبل بداية الموسم من أنّ الفريق قد يبقى عالقًا في آخر الترتيب.
وقال هلكنبرغ أنّ ما آلت إليه الأمور مع تقدّم الموسم كان مفاجئًا للجميع.
وقال: "لم يتوقّع أحدٌ ذلك. حتّى عندما بدأنا الموسم بشكلٍ أفضل من المتوقّع. لكنّنا تمكّنا من مجاراة الجميع، وقمنا بذات العمل أو ربّما أفضل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
فاسور يكشف سبب مشاكل فيراري الأخيرة
أحد ممثلي هوليوود: هاميلتون "لا يحصل على الثناء الكافي"
فيرستابن يرفض فكرة عدم إمكانية جلب مزيد من الأداء للسيارة
أليكس ماركيز "كان ليستبدل الـ 42 منصّة تتويج" بواحدة مع شقيقه مارك
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات