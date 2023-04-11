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هلكنبرغ "متعطش للمزيد" بعد تسجيل أولى نقاطه منذ عودته إلى الفورمولا واحد

قال نيكو هلكنبرغ أن "أموراً جيدة تحصل حالياً" ضمن فريقه هاس، بعد بداية قوية لموسم 2023 في الفورمولا واحد، وأنه "متعطش" لتحقيق المزيد.

هلكنبرغ "متعطش للمزيد" بعد تسجيل أولى نقاطه منذ عودته إلى الفورمولا واحد

عاد هلكنبرغ إلى الفورمولا واحد مع الفريق الأمريكي بعد 3 سنوات من دون مقعد دائم. 

لكن وخلال فترة غيابه شارك خمس مرات كبديل عن سائقي ريسينغ بوينت وأستون مارتن.

حيث قال بعد سباق ملبورن: "هناك الكثير من الإيجابيات في السباق. أشعر أن هناك الكثير من الأمور الجيدة تحصل مع الفريق. أنا مستعد ولديّ مقاربة جيدة وإيجابية للغاية. أشعر أنني متعطش للمزيد".

وتابع: "أنا أستمتع حقاً بالعمل مع الفريق واستخلاص قدرات السيارة وتجربتها".

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بالمقابل، اعترف هلكنبرغ بأن توقعاته باتت مرتفعة للسيارة بعد أن أثبتت تنافسيتها في بداية الموسم.

فقال: "إنه سباقي الثالث بعد غياب 3 سنوات. ذلك جنوني بالفعل. لقد وصلت مرتين للقسم الثالث من التصفيات حتى الآن".

وأردف: "سجل كيفن (ماغنوسن) النقاط في جدة كذلك. أعتقد أنها ليست بداية سيئة للموسم!".

كما أكد هلكنبرغ أن شعوره على متن السيارة يتحسن مع إكمال المزيد من اللفات خاصة مع احتدام معركة فرق الوسط لهذا الموسم.

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