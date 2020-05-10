هلكنبرغ لن يعود إلى الفورمولا واحد إلا بفرصة "حقيقية مثيرة"

خسر هلكنبرغ مقعده في البطولة مع فريق رينو نهاية الموسم المنصرم، وذلك بعد مسيرة قاربت عقداً من الزمن، لصالح إستيبان أوكون الذي بات زميل دانيال ريكاردو في 2020.

وبعد غياب فرصة ممكنة لانضمامه إلى كلّ من هاس وألفا روميو، لم يرغب هلكنبرغ بالانضمام إلى ويليامز، ما تركه من دون مقعد لموسم 2020 الحالي والمعلق حتى الآن بسبب تفشي مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب.

وكشف هلكنبرغ أن هدفه ما زال يتمحور حول العودة إلى الفئة الملكة بالرغم من استمتاعه بفترة انقطاع عن الرياضة خلال الشتاء.

فقال في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية: "أنا أسعى لذلك بالفعل. ما زال ذلك هو هدفي".

وأكمل: "لكن في الوقت الراهن. من الواضح أن التنبؤ صعب جداً. الكثير من العوامل تدخل في هذه المسألة، مع الكثير من العقبات".

وتابع: "إلا أنني أحافظ على اتصالاتي ومعارفي. ما زال الوقت مبكراً، لكن إن كانت هناك فرصة فسأستغلها بالتأكيد".

وأردف: "إن كانت الفرصة جيدة ومثيرة بالنسبة لي وتمنحني القدرة على المنافسة، فسأسعى لاستغلالها بكل تأكيد".

أحرز الألماني قطب الانطلاق الأول والوحيد له في الفورمولا واحد خلال أول موسم له مع ويليامز في 2010، لكنه فشل في الوصول إلى منصة التتويج طوال 177 سباقاً، وذلك رقم قياسي في البطولة.

من جهة أخرى، أكد هلكنبرغ أنه وفي حال عاد إلى الفئة الأولى، فسيعود مع "سيارة جيدة تمنحه فرصة المنافسة".

فقال: "لا أقول أنني أود سيارة تضمن لي الفوز، بل على الأقل تسمح لي بالمنافسة، سيارة تمكنني على الأقل من المنافسة على المراكز العشرة الأولى".

وتابع: "أفتقد ذلك، العمل مع فريقي، مع طاقمي، التفوق على المنافسين".

واختتم: "إنها تجارب ممتعة، وأنا أفتقد ذلك كثيراً".