هلكنبرغ "لن يترك" الفورمولا واحد في 2020

كان هلكنبرغ يعوّل على فرصة ضئيلة للانضمام إلى ألفا روميو قبل تأكيد الفريق الإبقاء على سائقه الشاب أنطونيو جيوفينازي، كما كان الألماني قد أعلن سابقاً أنه لن يعود إلى ويليامز، الفريق الوحيد الذي لم يؤكد بعد هوية سائقه الثاني، والذي من المتوقع أن يكون نيكولاس لاتيفي.

حيث قال: "لست نادماً. بالطبع ارتكبتُ بعض الأخطاء كما يحصل معنا جميعنا في بعض الأوقات، كنتُ لأقوم ببعض الأمور بشكل مختلف، لكن من السهل قول مثل هذه الأمور لاحقاً".

وأكمل: "لذا وبشكل عام، أنا متصالح مع ما حققته ولا أشعر أنني أعتزلُ كسائق سباقات. لن أترك الفورمولا واحد، قد لا أتواجد على المسار، لكن في حال برزت فرصة أخرى سأكون مستعداً".

وحين سُئِل عما كان ليقوم به بشكل مختلف مع الاقتراب من موسم 2020، قال الألماني: "لو عدتُ بالزمن وبالقرارات إلى الخلف… لا أشعر أنني قمتُ بأمر خاطئ. بالتأكيد، اقترفتُ بعض الأخطاء هنا وهناك خلال السباقات".

وأكمل: "هوكنهايم كانت صعبة. وكانت لها عواقب للموسم التالي. لم أتمكن من الاتفاق مع فريق هاس. لكن لا بأس في ذلك، هكذا واقع الحال. الآن الوضع بات هكذا. ويمكنني التعامل معه جيداً".

وتمّ ربط هلكنبرغ بالمشاركة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" وإندي كار خلال الأسابيع السابقة، لكنه أصرّ على أنه لم يتخذ أي قرار بعد في هذا الصدد.

"لم أوقع أي عقد بعد. ولن أقوم بذلك في المستقبل القريب. تلقيتُ اتصالات من عدة جهات، دعونا نقل سلاسل سباقات وفرقاً، لكن لم يحصل أي شيء حتى اللحظة" قال سائق رينو.

وأكمل: "بصراحة، أنا مرتاح على الصعيد الذهني. سأنهي الموسم وأودّ تحقيق أكبر نجاح ممكن، وبعدها أود أخذ وقت لنفسي، لأرى ما أود فعله، وما أهتم به".

وتابع: "بالتأكيد لا أشعر أنني أود استعجال أي شيء، أود المنافسة، ولهذا أنا مرتاح للغاية".

بالمقابل، أكد هلكنبرغ أنه وفي حال اتجه إلى إندي كار، فسيشارك فقط على حلبات الشوارع.

فقال: "الحلبات البيضوية، لطالما قلت أنني معجب بها، لكنها لا تناسبني وأعتقد أنني أحترم ذلك بشكل كبير، لكنها فقط لا تناسبني. لذا، نعم سأشارك فقط على حلبات الشوارع".

واختتم: "أشعر أن عقداً من الزمن في الفورمولا واحد يمثل فترة محتدمة للغاية، الحياة على الوتيرة المرتفعة، لهذا أحتاج إلى دراسة الاتجاه الذي أود خوضه في العام الجديد. لكنني بصراحة وحتى اللحظة، لا أدري أين سأتجه".