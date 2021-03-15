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هلكنبرغ لم يوافق بعد على شغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس

صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ فريقه لم يُتمّ بعد صفقة شغل نيكو هلكنبرغ لدور السائق الاحتياطي لدى السهام الفضية في موسم 2021.

هلكنبرغ لم يوافق بعد على شغل دور السائق الاحتياطي لدى مرسيدس

أعلنت مرسيدس بالفعل بأنّ سائقَيها في الفورمولا إي ستوفيل فاندورن ونيك دي فرييز سيكونان السائقين الاحتياطيين للفريق في الفورمولا واحد لموسم 2021.

مع ذلك، فإنّ تضارب مواعيد البطولتين يعني أنّ كليهما لن يكون متاحًا لجوائز إسبانيا، موناكو وأذربيجان في النصف الأول من الموسم، وقد تكون هنالك تضاربات أخرى في النصف الثاني.

وتأمُل مرسيدس أن يكون هلكنبرغ متاحًا لهذه الجولات، مما يجعله يشارك خدماته مع الفريق الشريك أستون مارتن.

ومن المعلوم بأنّ الألماني يخوض محادثات مع أستون مارتن من أجل شغل دور السائق الاحتياطي في 2021 - مثلما فعل في العام الماضي - لكن ومثلما هو الحال مع مرسيدس، فلم يتم إتمام أية صفقة بعد.

وتعقيبًا على تلك المسألة قال وولف: "هنالك وضع بأنّ سائقينا الاحتياطيين، ستوفيل ونيك، يتسابقان في الفورمولا إي، وهنالك سباقات محددة يكون فيها تضارب مع الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ نيكو يعرف الجيل الحالي من السيارات والإطارات، وسيكون من الجيّد تواجده في التشكيلة كحل تلك المشكلة، وربما يتشارك الدور مع فرق أخرى، كونه سائق له قيمته واحترامه".

وتابع: "سيكون ذلك جيّدًا، لكن لم يتم إنهاء أي صفقة بعد".

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من جهته، لا تملك مكلارين سائقًا احتياطيًا وتنوي كذلك مشاركة سائقي مرسيدس، مثلما كان الوضع العام الماضي.

حيث أن فاندورن له تاريخ مع الفريق المتمركز في ووكينع بعدما سابق لصالحه في موسمي 2017 و2018، حيث سيكون من السهل منطقيًا على البلجيكي أن يشارك مع الفريق إذا دعت الضرورة.

وإذا ما سارت الأمور على ذات النحو، فسكون لدى مكلارين وصول كذلك لهلكنبرغ في نهايات الأسبوع التي لن يتواجد فيها سائقا الفورمولا إي.

إذ علّق أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين على ذلك قائلًا: "من جانبنا سنقوم بذات الأمر مثل العام الماضي. سندخل في اتفاق من جديد مع توتو، مع مرسيدس، من أجل الاستعانة بسائقيهم الاحتياطيين في حالة الضرورة. وسنكون سعداء بذلك".

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