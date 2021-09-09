تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا التالي / فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار عاجلة

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

أكّد الألماني نيكو هلكنبرغ أنّه لا يرى أيّ فرصة له لمواصلة مسيرته في الفورمولا واحد وأنّه سيرى الآن أين ستكون وجهته المقبلة.

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

على إثر خسارته لمقعده في صفوف فريق رينو مع نهاية موسم 2019، أمل هلكنبرغ في محاولة الحصول على مقعدٍ على مدار موسم 2020 وهذا العام.

لكن بالنظر إلى تأثيرات وباء كورونا والتغييرات الواسعة المبكّرة التي طرأت على سوق السائقين العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لم يحصل الألماني على فرصة لإقناع أحد الفرق بالانضمام إليه لموسم 2021.

وكان آخر ظهورٍ له العام الماضي في صفوف ريسينغ بوينت في ثلاث مناسبات لتعويض سيرجيو بيريز ولانس سترول المصابين بكورونا حينها.

وقدّم الألماني أداءً لافتًا خلال تلك المشاركات وهو ما أعاد رفع أسهمه، ليرتبط اسمه بانضمامٍ محتملٍ إلى فريقَي ويليامز وألفا روميو.

لكن على إثر التحرّكات الأخيرة واختيار ويليامز تعويض جورج راسل المنتقل إلى مرسيدس بأليكسندر ألبون ليُجاور نيكولاس لاتيفي في العام المقبل، إلى جانب تعاقد ألفا روميو مع فالتيري بوتاس، أصبحت فرص الألمانيّ ضعيفة للغاية للعودة إلى البطولة.

اقرأ أيضاً:

"ليست لديّ محادثات مع ألفا روميو" قال هلكنبرغ لصحيفة "بيلد" الألمانيّة، وأضاف: "كانت لتكون الخيار الأخير للحصول على مقعدٍ دائمٍ في الفورمولا واحد في 2022، حُسمت جميع المقاعد الأخرى".

وقال الألماني أنّه بصدد تلقّي بعض العروض المثيرة من فئات تسابق أخرى.

وتابع في هذا الصدد: "تمضي الحياة. لست في عجلة من أمري لاتّخاذ قراري. أريد حلّ بعض الأمور ورؤية مدى تقدّم بعض الجوانب".

وكان هلكنبرغ قد خاض 179 سباقًا في المجمل خلال مسيرته في الفورمولا واحد، ويبدو أنّ وجهته التالية ستكون بطولة الإندي كار بعد أن كشف إد كاربنتر في يوليو الماضي أنّ هلكنبرغ أظهر اهتمامًا بخوض تجارب مع الفريق.

المشاركات
التعليقات
فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

المقال السابق

فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

المقال التالي

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

9 س
2
فورمولا 1

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

5 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

1 س
4
فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

8 س
5
فورمولا 1

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

8 دقيقة
أحدث الأخبار
راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون
فورمولا 1

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

1 س
هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

1 س
فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا
فورمولا 1

فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

3 س
التحديات التي تفرضها حلبة مونزا على الأجنحة الخلفيّة لسيارات الفورمولا واحد
فورمولا 1

التحديات التي تفرضها حلبة مونزا على الأجنحة الخلفيّة لسيارات الفورمولا واحد

3 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين: "لا ضغائن" مع شوماخر "لكنني أرغب التواجد في الأمام"

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تشرح قرارها بتفضيل ألبون على دي فريز في 2022

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: مرسيدس "أوضحت" أنّني سأحصل على معاملة متكافئة مع هاميلتون

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.