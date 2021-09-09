هلكنبرغ لا يرى فرصة له للعودة إلى الفورمولا واحد في 2022

على إثر خسارته لمقعده في صفوف فريق رينو مع نهاية موسم 2019، أمل هلكنبرغ في محاولة الحصول على مقعدٍ على مدار موسم 2020 وهذا العام.

لكن بالنظر إلى تأثيرات وباء كورونا والتغييرات الواسعة المبكّرة التي طرأت على سوق السائقين العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لم يحصل الألماني على فرصة لإقناع أحد الفرق بالانضمام إليه لموسم 2021.

وكان آخر ظهورٍ له العام الماضي في صفوف ريسينغ بوينت في ثلاث مناسبات لتعويض سيرجيو بيريز ولانس سترول المصابين بكورونا حينها.

وقدّم الألماني أداءً لافتًا خلال تلك المشاركات وهو ما أعاد رفع أسهمه، ليرتبط اسمه بانضمامٍ محتملٍ إلى فريقَي ويليامز وألفا روميو.

لكن على إثر التحرّكات الأخيرة واختيار ويليامز تعويض جورج راسل المنتقل إلى مرسيدس بأليكسندر ألبون ليُجاور نيكولاس لاتيفي في العام المقبل، إلى جانب تعاقد ألفا روميو مع فالتيري بوتاس، أصبحت فرص الألمانيّ ضعيفة للغاية للعودة إلى البطولة.

"ليست لديّ محادثات مع ألفا روميو" قال هلكنبرغ لصحيفة "بيلد" الألمانيّة، وأضاف: "كانت لتكون الخيار الأخير للحصول على مقعدٍ دائمٍ في الفورمولا واحد في 2022، حُسمت جميع المقاعد الأخرى".

وقال الألماني أنّه بصدد تلقّي بعض العروض المثيرة من فئات تسابق أخرى.

وتابع في هذا الصدد: "تمضي الحياة. لست في عجلة من أمري لاتّخاذ قراري. أريد حلّ بعض الأمور ورؤية مدى تقدّم بعض الجوانب".

وكان هلكنبرغ قد خاض 179 سباقًا في المجمل خلال مسيرته في الفورمولا واحد، ويبدو أنّ وجهته التالية ستكون بطولة الإندي كار بعد أن كشف إد كاربنتر في يوليو الماضي أنّ هلكنبرغ أظهر اهتمامًا بخوض تجارب مع الفريق.