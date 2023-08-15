هلكنبرغ: لاندم حيال العودة للفورمولا واحد رغم معاناة سيارة هاس في السباقات

انضم هلكنبرغ إلى صفوف هاس بديلاً عن ميك شوماخر الذي امتنع الفريق عن تجديد عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

وتألق الألماني على متن السيارة خلال التصفيات حيث وصل للقسم الثالث ستّ مرات، كما تأهل ثالثاً في كندا قبل تلقي عقوبة بسبب خرق قوانين العلم الأحمر.

وبالتالي تفوق هلكنبرغ على زميله كيفن ماغنوسن في التصفيات، حيث لم يتأهل الدنماركي للقسم الثالث سوى مرة واحدة.

لكن بالمقابل، تعاني سيارة هاس بشكل كبير خلال السباقات حيث تتآكل الإطارات بسرعة كبيرة وتخسر من ارتكازيتها أيضاً.

نتيجة لذلك، لا يمتلك هلكنبرغ في رصيده سوى تسع نقاط مقابل نقطتين لصالح ماغنوسن، حيث يحتل فريق هاس المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين حالياً.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مقدار رضاه عن النتائج حتى الآن، ردّ هلكنبرغ: "نحن نواصل المنافسة ونواصل العمل".

وأكمل: "حين وقعتُ عقداً لعودتي، كنت أعلم أن رحلتي لن تكون مفروشة بالورود على الدوام. ستكون هناك أوقات صعبة ومزيد من العمل بانتظارنا".

وتابع: "بالطبع، في تلك اللحظة أيام الأحد أو خلال السباقات أو مباشرة بعدها، أشعر ببعض الإحباط. ليس فقط من أجلي بس من أجل الفريق بأكمله. فنحن نقدم تصفيات رائعة".

وأردف: "لكنني أعتقد بأننا ندرك ذلك. سنعاني أكثر وأكثر خلال السباقات".

وأضاف: "لكن رغم ذلك ما زلت مسروراً وما زلت أستمتع بعودتي كثيراً، وبرأيي فإن الإيجابيات تفوق المشاكل أيام السباقات".

وعند سؤاله إن كان مسروراً بالعودة للسباقات بعد مسيرة شهدت تقطّعات متعددة، أجاب هلكنبرغ: "أووه، نعم بالتأكيد، 100 بالمئة".

وأكمل معلقاً على مشاكل السيارة خلال السباقات: "المسألة فقط تتعلق بخسارة التماسك. حين تخسره فإن السيارة تنزلق كثيراً".

وتابع: "ما يعني ارتفاع الحرارة في الإطارات وتلك حلقة معيبة بالطبع".

واختتم: "بشكل عام، السيارة تعمل جيداً في التصفيات، لكنها تستهلك الإطارات في السباق خاصة عند وجود مقاطع طويلة".