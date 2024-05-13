هلكنبرغ: كوماتسو "قاتل بكل شيء" لإبقائي مع هاس لموسم 2025
قال نيكو هلكنبرغ أن أياو كوماتسو، المدير الجديد لفريق هاس، "قاتل بكل شيء" في محاولته للحفاظ على الألماني ضمن صفوف العلامة الأمريكية لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
في نهاية الشهر الماضي، وقّع هلكنبرغ صفقة جديدة مع ساوبر للانضمام إلى الفريق السويسري بدءاً من العام المقبل قبل الاستحواذ عليه من قبل آودي، ليصبح أول فريق مصنعي للشركة الألمانية في موسم 2026.
هذا يعني أن فترته مع هاس ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يترك الفريق ضمن عملية البحث عن بديل، الذي من المحتمل ألا يمتلك نفس الخبرة التي يمتلكها السائق الألماني المخضرم.
أكمل هلكنبرغ 10 مواسم كاملة في الفورمولا واحد منذ انضمامه لويليامز في عام 2010، وأنهى ضمن مراكز النقاط في السعودية وأستراليا والصين ما ساعد هاس على التقدم إلى المركز السابع ضمن الترتيب العام.
وضمن حديثه عن رحيله، أثنى صاحب الـ 36 عاماً على كوماتسو وكشف عن الجهود التي قام بها المهندس الذي أصبح مدير الفريق بهدف الإبقاء عليه للعام المقبل.
فقال في إشارة إلى الترقية المفاجئة لـ كوماتسو بعد ترك الفريق لخدمات غونتر شتاينر: "إنه يقوم بعمل جيد. لقد وجد نفسه فجأة كمدير جديد للفريق في بداية العام. من العدم".
وأكمل: "حتى الإعلان، كان من الرائع العمل معه. أيضاً من حيث التنسيق. تحدثت إليه بصراحة حول ذلك قبل بضعة أسابيع، هناك ديناميكية جيدة وأن القرار سيتخذ على الأرجح عاجلاً وليس آجلاً".
وأضاف: "قاتل بكل شيء".
وأردف: "القرار لم يكن أمراً متوقعاً بالنسبة لي. لقد فكرت فيه بالفعل".
واسترسل: "هاس هو الفريق الذي جعل عودتي ممكنة. لكن في النهاية، الفرصة الرياضية الأفضل بالنسبة لي شخصياً هي ببساطة مع آودي".
على الرغم من أن هلكنبرغ ينتقل إلى فريق منافس في العام المقبل، إلا أنه يتوقع ما زال يتلقى تحديثات جديدة من هاس في نفس الوقت مع زميله في الفريق كيفن ماغنوسن حتى نهاية الموسم.
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