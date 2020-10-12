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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

هلكنبرغ كان على إعداد خاطئ للمحرك خلال انطلاقة سباق نوربورغرينغ

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هلكنبرغ كان على إعداد خاطئ للمحرك خلال انطلاقة سباق نوربورغرينغ

أشار نيكو هلكنبرغ إلى الخطأ الوحيد الذي اقترفه خلال سباق جائزة إيفل الكبرى، وهو وضع سيارته ضمن إعداد خاطئ للمحرك خلال الانطلاقة.

تم استدعاء الألماني المخضرم في اللحظة الأخيرة كبديل عن لانس سترول سائق ريسينغ بوينت المصاب بوعكة صحية، والذي لم يتمكن من المشاركة في التجارب الحرة الأخيرة يوم الجمعة على حلبة نوربورغرينغ.

وكان هلكنبرغ يجلس في مقهى يحتسي القهوة مع صديق له صباح يوم السبت، حين تلقى هاتفاً من أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت ليقود السيارة.

لذا، سارع هلكنبرغ إلى الحلبة وقادها للمرة الأولى خلال التصفيات.

ونظراً لأنه لم يقد السيارة منذ فترة، أنهى التصفيات بالمركز الأخير، لكنه قدم سباقاً قوياً للغاية وبقي بعيداً عن المشاكل ليتقدم في الترتيب وينهي بمركز ثامنٍ مثير للإعجاب.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، أشار الألماني إلى خطئه الوحيد والذي كان وضع السيارة ضمن إعداد خاطئ أثناء الانطلاقة.

وحين سُئِل حيال التغييرات الخاطئة التي قام باعتمادها، أجاب هلكنبرغ قناة "سكاي": "لم تكن تلك تغييرات اعتيادية. كنتُ على وضع خاطئ للمحرك".

وأكمل: "عادة، بعد دوران الإطارات تنتقل إلى وضع الانطلاق، لكنّ العتلة لها وضعيتان. بعد دوران الإطارات أكملتُ وضعاً واحداً فقط، لذا كنتُ عملياً خارج وضع الطاقة".

وتابع: "لاحظت ذلك، وغيّرتُ الوضع إلى الشكل الصحيح بسرعة. لم يكلفني ذلك شيئاً، لكنها لم تكن انطلاقة رائعة!".

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وبالرغم من ذلك الخطأ في البداية، قدم هلكنبرغ أداءً مثيراً للإعجاب وتفادى جميع المشاكل إضافة إلى إكمال بعض التجاوزات الجيدة على طريقه نحو مراكز النقاط.

فقال: "كان المسار مزدحماً بسائقين يعانون من قفل إطاراتهم. قلت من قبل أنني سأحاول الابتعاد عن المشاكل قدر الإمكان".

وأكمل: "من الواضح أنك لا تود انتهاء سباقك في اللفة الأولى، قبل أن يبدأ. كنا نعلم أن لدينا سيارة جيدة لهذا التزمتُ الحذر طوال الوقت".

بالرغم من أن مشاركة هلكنبرغ ليست إلا الثالثة فقط هذا الموسم، بعد أن قاد بديلاً عن سيرجيو بيريز - الذي أصيب بفيروس كورونا - في سباقي سيلفرستون، لكن الألماني غير واثق بعد من خطوته التالية.

فقال: "لا أدري ما سيحصل لاحقاً. أعتقد أنه عليك أن تكون جاهزاً لجميع الاحتمالات. من الجميل المشاركة في الموسم كتمهيد لما قد يأتي لاحقاً".

وحين سُئِل إن كان من المنطقي له التواجد في كل سباق فقط من أجل فرصةٍ للمشاركة عند الضرورة، أجاب هلكنبرغ: "لا أدري، إن لم يكن هناك أية مشاركة فعلية، ربما نعم، ربما لا. ربما علينا التفكير في الأمر أكثر. سنرى كيف ستسير الأمور".

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