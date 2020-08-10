هلكنبرغ كان خيار مرسيدس التالي بعد هاميلتون لموسم 2013

سجّل هلكنبرغ عودته إلى سباقات الفورمولا واحد أمسٍ الأحد في سيلفرستون، وذلك أثناء تعويضه لسيرجيو بيريز المصاب بكورونا.

وبعد أن حرمته مشكلة تقنيّة من المشاركة في سباق سيلفرستون الأوّل، تأهّل هلكنبرغ في مركزٍ ثالث مثيرٍ للإعجاب في نهاية الأسبوع الماضي، وكان يتّجه للحلول ضمن الخمسة الأوائل لولا أن تسبّبت وقفة صيانة متأخّرة في تراجعه إلى المركز السابع.

وحصلت تأدية هلكنبرغ على إشادة في البادوك على إثر عودته في اللحظات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى عدم قيادته لأيّ سيارة فورمولا واحد منذ مشاركته الأخيرة مع رينو في 2019.

وضمن عموده في الموقع الرسميّ للبطولة، أشاد برون المدير الرياضيّ للفورمولا واحد بأداء هلكنبرغ، وكشف بأنّه كان يدرس التعاقد معه أثناء فترة تواجده في مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما كان هلكنبرغ ليُواجه تحديًا جسديًا مذهلًا".

وأضاف: "لا أعلم مدى شعوره بالألم في نهاية السباق، لكنّه قدّم أداءً رائعًا طوال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بالنسبة بالنسبة لسائقٍ تمّ التخلّي عنه".

وأكمل: "كدت أن أوقّع معه قبل بضعة أعوام عندما كنت مسؤولًا عن مرسيدس. لو لم ينضمّ إلينا لويس حينها فقد كان هلكنبرغ خيارنا التالي".

وأردف: "دائمًا ما احترمت نيكو كسائق. إنّه سائقٌ قويٌ جدًا ويجب أن يتواجد في الفورمولا واحد".

ووقّعت مرسيدس حينها مع هاميلتون لموسم 2013 عوضًا عن مايكل شوماخر، لتبدأ بذلك شراكة أثمرت عن خمسة ألقابٍ للسائق البريطاني.

في المقابل غادر هلكنبرغ للانضمام إلى ساوبر لموسم 2013، لكنّه عاد إلى فورس إنديا بعد عامٍ واحد قبيل انتقاله إلى رينو في 2017. ولا يزال الألماني يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد انطلاقات من دون الصعود إلى منصّة التتويج.

كما استغلّ برون الفرصة للإشادة بماكس فيرشتابن الفائز بجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، مقارنًا إيّاه بشوماخر الذي عمل معه في بينيتون، وفيراري لتحقيق سبعة ألقاب.

وقال برون: "قدّم ماكس أداء مدهشًا في سيلفرستون. يُذكّرني بمايكل شوماخر في عدّة جوانب. عندما تستمع إلى محادثاته اللاسلكيّة فإنّ لديه قدرة إضافيّة".

وأكمل: "حدود السيارة ليست حدود ماكس فيرشتابن. إنّه قادرٌ على الشعور بالتفاصيل الدقيقة للسيارة والاستجابة بشكلٍ مثالي. أذكر الأيّام الأولى لماكس في الفورمولا واحد عندما كانت سرعته واضحة، نضج الآن ليُصبح سائقًا استثنائيًا".

واختتم بالقول: "أحببت محادثاته اللاسلكيّة، خاصة عندما قال بأنّه لا يرغب بالقيادة كالجدّات عندما طلب منه فريقه إدارة إطاراته. يُظهر ذلك ثقة عالية وعلاقة قويّة مع الفريق".