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هلكنبرغ: قوانين إعادة الانطلاق المطبّقة في ملبورن "ليست من جوهر الفورمولا واحد"

أشار نيكو هلكنبرغ سائق هاس إلى أن إعادة الانطلاق بعد الأعلام الحمراء في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، "ليست من جوهر البطولة".

هلكنبرغ: قوانين إعادة الانطلاق المطبّقة في ملبورن "ليست من جوهر الفورمولا واحد"

تم رفع الأعلام الحمراء 3 مرات في ملبورن، المرة الثانية كانت حين ارتطم كيفن ماغنوسن زميل هلكنبرغ، بالحائط.

حيث جهّز السائقون أنفسهم لإعادة انطلاقة ثابتة، سرعان ما رُفع خلالها علم أحمر ثالث بسبب سلسلة من الحوادث، لكن هلكنبرغ نجح في تلك الفوضى بالتقدم للمركز الرابع.

لكن إعادة الانطلاقة الأخيرة، حصلت بعد أن تمت إعادة المراكز إلى ما كانت عليه في الانطلاقة السابقة، بالتالي أكمل هلكنبرغ السباق الذي انتهى خلف سيارة الأمان، بالمركز السابع.

وتقدم فريق هاس باحتجاج على النتيجة، لكن تم رفضه.

حيث علّق هلكنبرغ على إعادة الانطلاق قائلاً: "إنها تقدم الإثارة على الدوام، وتمثل عنصراً من عناصر الترفيه، لكن كسائق ضمن فريق، فإنها تمنح شعوراً غريباً".

وتابع: "تضغط طوال السباق، وقبل بضع لفات فقط، يصبح من المفروض عليك الانطلاق مجدداً".

وأردف: "هناك جانبان للمسألة، أعتقد أننا سنشهد الكثير من النقاشات والمراجعات حول ما جرى".

واسترسل: "كانت هناك حادثة مع سيارة أستون مارتن (فرناندو ألونسو)، لكننا كنا محظوظين بقدرتنا على مواصلة السباق".

واستكمل: "من الواضح أن ذلك سيناريو كارثي لأي سائق، تقدم سباقاً جيداً وتحقق مركزاً جيداً. ومن ثم يُرفع العلم الأحمر، وتنطلق مجدداً ومن ثم يصدمك سائق ما من دون أي خطأ من قبلك، وفجأة يذهب سباقك ونتيجتك أدراج الرياح!".

واختتم: "أشعر أنه ذلك بمثابة عامل إثارة مصطنع. لست واثقاً من أنه يتوافق مع جوهر الفورمولا واحد".

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