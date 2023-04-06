هلكنبرغ: قوانين إعادة الانطلاق المطبّقة في ملبورن "ليست من جوهر الفورمولا واحد"
أشار نيكو هلكنبرغ سائق هاس إلى أن إعادة الانطلاق بعد الأعلام الحمراء في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، "ليست من جوهر البطولة".
تم رفع الأعلام الحمراء 3 مرات في ملبورن، المرة الثانية كانت حين ارتطم كيفن ماغنوسن زميل هلكنبرغ، بالحائط.
حيث جهّز السائقون أنفسهم لإعادة انطلاقة ثابتة، سرعان ما رُفع خلالها علم أحمر ثالث بسبب سلسلة من الحوادث، لكن هلكنبرغ نجح في تلك الفوضى بالتقدم للمركز الرابع.
لكن إعادة الانطلاقة الأخيرة، حصلت بعد أن تمت إعادة المراكز إلى ما كانت عليه في الانطلاقة السابقة، بالتالي أكمل هلكنبرغ السباق الذي انتهى خلف سيارة الأمان، بالمركز السابع.
وتقدم فريق هاس باحتجاج على النتيجة، لكن تم رفضه.
حيث علّق هلكنبرغ على إعادة الانطلاق قائلاً: "إنها تقدم الإثارة على الدوام، وتمثل عنصراً من عناصر الترفيه، لكن كسائق ضمن فريق، فإنها تمنح شعوراً غريباً".
وتابع: "تضغط طوال السباق، وقبل بضع لفات فقط، يصبح من المفروض عليك الانطلاق مجدداً".
وأردف: "هناك جانبان للمسألة، أعتقد أننا سنشهد الكثير من النقاشات والمراجعات حول ما جرى".
واسترسل: "كانت هناك حادثة مع سيارة أستون مارتن (فرناندو ألونسو)، لكننا كنا محظوظين بقدرتنا على مواصلة السباق".
واستكمل: "من الواضح أن ذلك سيناريو كارثي لأي سائق، تقدم سباقاً جيداً وتحقق مركزاً جيداً. ومن ثم يُرفع العلم الأحمر، وتنطلق مجدداً ومن ثم يصدمك سائق ما من دون أي خطأ من قبلك، وفجأة يذهب سباقك ونتيجتك أدراج الرياح!".
واختتم: "أشعر أنه ذلك بمثابة عامل إثارة مصطنع. لست واثقاً من أنه يتوافق مع جوهر الفورمولا واحد".
نيكو هلكنبرغ ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى هاس في 2023
نيكو هلكنبرغ ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى هاس في 2023 نيكو هلكنبرغ ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى هاس في 2023
هلكنبرغ سيقود بديلاً عن فيتيل في سباق السعودية
هلكنبرغ سيقود بديلاً عن فيتيل في سباق السعودية هلكنبرغ سيقود بديلاً عن فيتيل في سباق السعودية
فحوصات كورونا لـ فيتيل ما زالت غير سلبية قبل جولة السعودية
فحوصات كورونا لـ فيتيل ما زالت غير سلبية قبل جولة السعودية فحوصات كورونا لـ فيتيل ما زالت غير سلبية قبل جولة السعودية
أحدث الأخبار
تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا
تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا
وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل
وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل
إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا
إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا
لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد
لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.