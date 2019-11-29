هلكنبرغ: "قلبي كان يدمي" عندما شاهدت سباق البرازيل 2012 واقترابي من الفوز

قُبيل انطلاق ما قد يكون آخر سباق فورمولا واحد للألماني ضمن جولة أبوظبي الختامية لهذا الموسم، كان هلكنبرغ واضحًا حيال أنّ أكبر لحظة خسرها في الفئة الملكة كانت على حلبة إنترلاغوس قبل سبعة أعوام.

حيث كان هلكنبرغ في صدارة هذا السباق مبكرًا أمام جنسن باتون، حيث كان الثنائي متقدّمًا بـ 50 ثانية عن البقية، قبل أن يُفسد دخول سيارة الأمان كلّ شيء.

إذ وبعد لحظات خسر الألماني الصدارة لصالح لويس هاميلتون ومن ثمّ بينما حاول استعادتها من البريطاني وسائق مكلارين حينها، اصطدم الثنائي ببعضهما البعض عند المنعطف الأوّل لتنتهي آمال هلكنبرغ بتسجيل نتيجة جيّدة.

وبالحديث عن مسيرته على هامش جائزة أبوظبي الكبرى، اعترف هلكنبرغ أن سباق البرازيل 2012 كان ربما اليوم الوحيد الذي كان يتمنّى لو سارت الأمور فيه وانقلبت على نحوٍ مختلف.

فقال: "من سخرية الوضع، أنّني كنت في سريري الأسبوع الماضي أشاهد السباقات الكلاسيكية على شبكة سكاي، ليقع أمام ذلك السباق. كنت أشاهد وأنا في الصدارة وكان قلبي يدمي".

وأضاف: "نعم، ذلك كان اليوم الذي لا يُمحى من الذاكرة. قبل سيارة الأمان كنت في الصدارة بفارق 50 ثانية، لذا كان ذاك سباقًا مميزًا، يومًا فارقًا، وهالك صغير للغاية. كانت تلك إحدى التأديات المميزة من كُتب التاريخ".

وعند سؤاله إذا ما شعر بأنّ تحقيق الانتصار في ذلك اليوم كان ليُغيّر مسيرته، قال هلكنبرغ: "ربما يكون ذلك ممكنًا. لكن من الصعب دومًا الجزم بما كان ليحدث في ذلك الوضع. لا أعلم".

وقد وجد هلكنبرغ نفسه من دون مقعد في الفورمولا واحد للموسم المُقبل، وذلك بعدما آثرت رينو استبداله بإستيبان أوكون.

وفي ظل عدم وجود أماكن متاحة أخرى على شبكة الانطلاق، فإنّ الألماني سيكون خارج سباقات الفورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 2012.

وحين سُئِل عن شعوره مع اقتراب نهاية مسيرته في الفورمولا واحد، قال الألماني: "أنا متقبّل لذلك لأكون صريحًا. ليس ذلك أمرًا جديدًا، إذ علمت منذ فترة أن تلك اللحظة قادمة، لكنّني متعايش معها. لكن جزءًا مني متحمّس كذلك حيال الخطوة التالية، إغلاق ذلك الفصل وبدء فصل جديد. بيد أنّني لا أعلم ما يُمكن أن يحدث أو لا يحدث في المستقبل. لا أحد يعلم الآن".

واختتم: "لكن بالنسبة لي شخصيًا، فإنّني أحتاج إلى الابتاع لبعض الوقت. بعد ذلك أريد الانفصال بعض الشيء عن السباقات لبضعة أشهر ومن ثمّ سأرى خطوتي التالية وما سأقوم به مع عقلي وقلبي، وبعد ذلك أقيّم خياراتي".