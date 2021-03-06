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هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً

قد يشغل نيكو هلكنبرغ مركز السائق الاحتياطي لدى فريقين في موسم 2021 للفورمولا واحد: أستون مارتن ومرسيدس، وفق ما علم موقعنا "موتورسبورت.كوم".

هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً

أثار الألماني إعجاب الكثيرين في الموسم المنصرم حين قاد بديلاً عن سيرجيو بيريز وكذلك لانس سترول - اللذين أصيبا بفيروس كورونا - ضمن صفوف ريسينغ بوينت.

وبالرغم من أن ذلك الأداء لم يمنحه أي مقعد تسابقي هذا الموسم، لكن قدرته على التأقلم بسرعة مع سرعة السيارة إضافة إلى خبرته الطويلة في البطولة، كانتا السبب وراء تلقيه فرصة شغل دور السائق الاحتياطي مع أستون مارتن.

وما زالت المحادثات جارية حيال ذلك، لكن يبدو أن هناك إمكانية لتوسيع دوره ليشمل فريق مرسيدس كذلك ضمن جولات معينة.

وأحد الاحتمالات يتمحور حول التواجد كسائق لدى السهام الفضية عند الحاجة إلى بديل عن لويس هاميلتون أو فالتيري بوتاس، وانشغال السائقين الاحتياطيين الآخرين بنشاطات خارج الفورمولا واحد.

وبينما أعلنت مرسيدس في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تواجد ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز  بهذا الدور لموسم 2021، لكن التزاماتهما في الفورمولا إي تعني عدم إمكانية تواجدهما في جميع جولات الفورمولا واحد.

وهناك تضارب حالي بين ثلاثة مواعيد في الفورمولا واحد والفورمولا إي. إذ تقام جائزة إسبانيا الكبرى يوم 9 مايو/أيار وهذا يتعارض مع موعد جولة موناكو في الفورمولا إي، بينما يتعارض موعد جائزة موناكو الكبرى في 23 مايو مع جولة مراكش في الفورمولا إي، وكذلك الحال مع جائزة أذربيجان الكبرى وجولة سانتياغو.

علاوة على ذلك، فإنّ هناك صعوبات تتعلق بالسفر من وإلى جولة سانتياغو المزدوجة، نظراً للجائحة العالمية الحالية، ما يصعّب على فاندورن ودي فريز التواجد في جائزة كندا الكبرى 13 يونيو/حزيران المقبل.

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وبالرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد حيال المسألة، لكنّ إمكانية تواجد هلكنبرغ كسائق احتياطي مع مرسيدس في أربع جولات، تبدو أمراً ممكناً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أنّ هلكنبرغ بالفعل بصورة الاضطلاع بدور مع مرسيدس.

فقال في تصريح لقناة "سكاي": "جميعنا نعلم قدراته. إنه أحد أفضل السائقين الذين لم ينالوا فرصتهم لسبب ما مع أحد فرق الصدارة. تواجد مثل هذه الخبرة الكبيرة مع الفريق أمر مثير للاهتمام. نحن منفتحون على هذه الاحتمالية بالطبع".

واختتم مجيباً على سؤال حيال إمكانية نيل هلكنبرغ للدور في نهاية المطاف: "السؤال ليس حيال موعد اتخاذ القرار، بل حيال موعد إعلانه".

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