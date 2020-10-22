هلكنبرغ في "وضع الاستعداد" للمشاركة بدلًا عن سترول في البرتغال

في أعقاب اتّضاح إصابة سترول بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الأيام التي تلت جائزة إيفل الكبرى، صرّحت ريسينغ بوينت بأنّها لن تخاطر بعدم تجهيز سائق احتياطي لإمكانية المشاركة مكان الكندي.

وقد سبق وتم استدعاء هلكنبرغ في اللحظات الأخيرة في نوربورغرينغ بعدما أعلن الفريق بأنّ سترول مريض ولا يُمكنه القيادة، حيث ظنّت ريسينغ بوينت في البداية أنّ سائقها قد تعرض لفيروس الأنفلونزا وليس الكورونا.

مع ذلك، اتّضحت إصابة سترول بالكورونا عند اختباره إثر عودته إلى منزله في سويسرا. ومنذ ذلك الحين تواجد الكندي في العزل الذاتي.

لكن وبعد أن ثبتت سلبية اختبار كورونا له في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فإنّ سترول يأمُل أن يكون قادرًا على العودة إلى المنافسات نهاية هذا الأسبوع في بورتيماو.

بيد أنّه وفي ظل عدم وجود ضمانة بأنّه سيكون قادرًا على المشاركة، قال أوتمار زافناور مدير الفريق أنّه تمّ استدعاء هلكنبرغ إلى البرتغال ليحل بديلًا عن سترول لو لم يتمكن من المشاركة.

"نعم، نيكو هنا" قال زافناور لوسائل الإعلام صباح اليوم الخميس.

وأضاف: "وأعتقد بأنّ الفرق الأخرى آثرت كذلك جلب سائقيها الاحتياطيين للمرة الأولى. أرى بأنّه أمر منطقي أن تجهّز سائقيك الاحتياطيين".

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك احتمالية بألّا يشارك سترول في هذه الجولة، ولا سيّما في ظلّ إمكانية أن يكون اختبار الكندي للفيروس هذا الأسبوع سلبي زائف، قال زافناور: "كان اختباره الأخير سلبيًا بالتوجه إلى نهاية هذا الأسبوع. احتمالية أن يكون اختباره التالي إيجابيًا منخفضة. هل هي صفر؟ لا أعلم الكثير عن ذلك، ولكنها منخفضة".

وأكمل: "نيكو هنا كإجراء احتياطي، لكنني واثق بأنّ لانس سيكون داخل السيارة نهاية هذا الأسبوع".

جديرٌ بالذكر، أنّه تأكدت كذلك إصابة لورانس والد لانس ومالك الفريق بفيروس كورونا كذلك.