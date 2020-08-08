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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

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هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
من قبل:
, رئيس التحرير
08-08-2020

اعترف نيكو هلكنبرغ بأنه فوجئ بالتأهّل في المركز الثالث لسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون البريطانية، إذ خشيّ من تضرّر سيارته بعد خروجه عن حدود الحلبة خلال الحصة.

هلكنبرغ، الذي غاب عن سباق جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع الماضي جرّاء مشكلة في محرك سيارته ريسينغ بوينت، عاد إلى صفوف الفريق من جديد هذا الأسبوع للمشاركة مكان المكسيكي سيرجيو بيريز.

وتمكّن السائق الألماني من وضع سيارته على الخانة الثالثة على شبكة الانطلاق وراء ثنائي مرسيدس.

وتعليقًا على نتيجته خلال التجارب التأهيلية اليوم السبت، قال هلكنبرغ "كانت الأيام السبعة أو الثمانية الماضية جنونية. كانت لحظة رائعة العودة إلى الفورمولا واحد، ولحظة سيئة نهار الأحد. مشاعرٌ متناقضة. ولكني شعرت بتحسن كبير هذا الأسبوع داخل السيارة إذ بت أكثر استعدادًا".

وأضاف "كانت التصفيات صعبة. جعلتُ حياتي أصعب قليلاً خلال القسم الثاني من التصفيات إذ كنت خائفًا من إلحاقي الضرر بالسيارة. ولكني قدّمت كُلّ شيء خلال القسم الثالث، إلّا أنني متفاجئ بعض الشيء لتواجدي هنا بين الثلاثة الأوائل. ولكن هناك ابتسامة كبيرة على وجهي".

عندما سُئِل عمّا إذا كانت تأديته هذه ستُساعده في إيجاد مقعدٍ للعام المقبل، ردّ قائلاً "حسنًا، إنه يوم السبت فقط إذ يُعتبر يوم الأحد الأكثر أهمية. إنها بالتأكيد واحدة من تلك النقاط البارزة الصغيرة، ولكن الوقت لم يحن بعد للاحتفال، كون اليوم الكبير هو في الغد".  

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الكاتب خضر الراوي

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