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هلكنبرغ عن حادثة سباق هولندا: " كنا قريبين لدرجة أن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يمر بيننا هو قطعة ورق رقيقة"

قيّم نيكو هلكنبرغ سائق أودي اللحظة الخطيرة التي عاشها مع زميله غابرييل بورتوليتو في اللفة الأولى من جائزة هولندا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
نيكو هلكنبرغ، أودي

نيكو هلكنبرغ، أودي

الصورة من قبل: أندي هون

بعد هطول الأمطار قبل السباق في زاندفورت، فقد غابرييل بورتوليتو السيطرة على سيارته ودارت به بزاوية 360 درجة في منتصف الحلبة، عقب حادث ماكس فيرستابن عند المنعطف الأخير المائل. وكان هلكنبرغ قادمًا من الخلف، وتمكن بصعوبة من تجنب الاصطدام بزميله عبر الانحراف إلى اليسار في اللحظة الأخيرة.

وفي تقييمه للحادثة، أوضح هلكنبرغ مدى خطورتها، قائلًا: "كانت لحظة مرعبة وخطيرة. كانت الحلبة جافة في معظم أجزائها، لكن ذلك المنعطف كان لا يزال مبللًا، ما فاجأ السائقين".

وتابع: "اضطررت إلى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، لأنني لم أكن قادرًا على توقع ما سأواجهه، وما إذا كانت سيارة بورتوليتو ستنزلق إلى الأعلى أو إلى الأسفل. كنا محظوظين بشكل لا يُصدق لأننا لم نصطدم. كنا قريبين جدًا لدرجة أن الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يمر بيننا هو قطعة ورق رقيقة".

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وأردف: "لحسن الحظ، سمحت لي ردود أفعالي باختيار الجانب الصحيح، ومررنا من الموقف دون حادث. وبعد ذلك، خضت سباقًا نظيفًا وأنهيته في المركز الثامن. حصلت على أربع نقاط مهمة للغاية للفريق".

هذا وأوضح ألان مكنيش المدير الرياضي لأودي أنهم شعروا بخوف شديد أثناء مشاهدة الحادثة من جدار الحظائر، قائلًا: "كاد قلبي يتوقف وأنا أشاهد الأمر عبر كاميرات السيارة. كان المنعطف أصعب نقطة على الحلبة في تلك اللحظة. ومع ذلك، أدركنا تمامًا مدى حظنا عندما شاهدنا إعادة الحادثة".

وأكمل: "شعرت بأن قلبي كاد أن يتوقف عندما رأيت غابرييل يدور، ثم ظهر نيكو من وسط الدخان. عندما يحدث شيء كهذا أمامك، يبدأ عقلك بالعمل فورًا، لكن الغريزة هي الأهم. أهنئ غابرييل على إبقاء السيارة في منتصف الحلبة من دون الاصطدام بالحائط في المنعطف المائل، وأهنئ نيكو على منع وقوع حادث بفضل رد فعل مذهل. لقد كان إنقاذًا هائلًا".

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