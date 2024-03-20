هلكنبرغ: على الفرق الصغيرة اتباع استراتيجيات "غير تقليدية" و"غير منطقية" إن أرادت تسجيل النقاط

ظهرت قوة هلكنبرغ في التصفيات - التي ظهرت جلياً في موسم 2023 - خلال جولة البحرين الافتتاحية في البحرين.

حيث انطلق من المركز العاشر قبل أن يتراجع إلى المركز السادس عشر في السباق بسبب انطلاقة ضعيفة وتضرر جناحه الأمامي في حادثة ضمن المنعطف الأول مع سائق أستون مارتن، لانس سترول.

وثم في السعودية، تقدم الألماني من المركز الخامس عشر ليسجل نقطة المركز العاشر عبر استراتيجية عدم التوقف أثناء فترة سيارة الأمان - التي تسببت بها حادثة سترول - قبل أن يساعده زميله في الفريق كيفن ماغنوسن بإعاقة السيارات الملاحقة له في الخلف.

وأوضح هلكنبرغ أن هذا النوع من الاستراتيجيات "غير التقليدية" هو ما تحتاجه نصف فرق البطولة إن أرادت السعي لتسجيل نقاط في الفورمولا واحد، وذلك بسبب الفارق في الأداء خلف الفرق الخمسة الأولى.

فقال: "أعتقد في سباقات مثل هذا السباق [في السعودية]، وفي حال بقاء الفرق الخمسة الأولى في السباق، فذلك يعني احتلال المراكز العشرة الأولى".

وأكمل: "لذا، أشعر أن عليك أن تفعل شيئاً غير تقليدي وشيئاً لا يبدو منطقياً".

وتابع: "عليك بالتأكيد أن تجرّب حظك قليلاً وتفعل شيئاً مختلفاً.. في الماضي، غالباً ما كان ذلك يؤتي ثماره".

وفي حين أن التحول في 2022 إلى سيارات المؤثرات الأرضية، وإدخال سقف النفقات بهدف تقريب مستويات المنافسة (1.355 ثانية فصلت أول 19 سيارة في Q1 في السعودية)، لكن فرق ريد بُل، فيراري، مرسيدس، مكلارين، وأستون مارتن واصلت من الموسم الماضي بإثبات نفسها في النصف الأعلى من بطولة الصانعين.

يشار أن مشاركة ماغنوسن في جدة كانت معقدة بالفعل بسبب عقوبتين مدتهما 10 ثوانٍ (واحدة لتسببه في حادث مع أليكسندر ألبون؛ والأخرى لخروجه عن المسار وكسب أفضلية غير قانونية، عندما حاول تجاوز يوكي تسونودا سائق فريق آربي).

وتظهر مثل تلك التصريحات أهمية الاستراتيجيات الجماعية والدعم بين زملاء الفريق في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، حتى عندما ينافس الفريق على نقاط قليلة.

هذه النوعية من الاستراتيجيات غير التقليدية والتعاون بين زميلي الفريق الواحد، قد تكون أموراً ضرورية للفرق الأصغر إن أرادت المنافسة بفعالية ضمن بطولة تهيمن عليها الفرق الكبرى.