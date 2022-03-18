تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيرشتابن: فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة في البحرين التالي / مكلارين حائرة حيال معاناتها في البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى أخبار عاجلة

هلكنبرغ: "طفرة من المعلومات" في الطلعة الأولى على سيارة 2022

اعترف نيكو هلكنبرغ بأنّه واجه "طفرة من المعلومات" بعد قيادته لسيارة أستون مارتن للفورمولا واحد اليوم الجمعة ضمن جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة.

هلكنبرغ: "طفرة من المعلومات" في الطلعة الأولى على سيارة 2022

وصل الألماني إلى البحرين بعد منتصف ليلة الخميس إثر استدعائه لتعويض سيباستيان فيتيل الذي أُصيب بفيروس كورونا.

وبعد قياس مقعده لسيارة "آي.ام.آر22" صباحًا، حلّ هلكنبرغ في المركز الـ 14 في الحصّة الأولى، ومن ثمّ الـ 17 في الثانيةز

وكان الألماني متأخّرًا بـ 0.103 ثانية فقط في الثانية عن زميله لانس سترول، بالرغم من أنّ الكندي ارتكب خطأً خلال لفّته على إطارات "سوفت".

اقرأ أيضاً:

وقال الألماني: "بدأت من الصفر تمامًا هذا الصباح. من الواضح أنّه دائمًا ما يكون هناك مجالٌ للتحسّن. وسنتعلّم، وسنُعالج كلّ شيء هذه الليلة".

وأردف: "كانت هناك طفرة في المعلومات، والبيانات وكلّ شيء هذا اليوم، إلى جانب الكثير من العواطف أيضًا. لكن كان من الممتع أن أعود إلى سيارة الفورمولا واحد وأن أتمتّع بشعور السرعة والجاذبيّة. استمتعت بذلك بالتأكيد وأتطلّع قدمًا لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع الآن".

واعترف هلكنبرغ بأنّه وجد تغيّرًا كبيرًا في سيارة "آي.ام.آر22" بالمقارنة مع ما توقّعه بالمقارنة مع سيارات الفورمولا واحد السابقة، وذلك بعد أن تسابق لآخر مرّة مع ريسينغ بوينت في 2020.

وقال في هذا الصدد: "كنت متفاجئًا من مدى اختلافها، خاصة الشعور بالإطارات. تطلّب ذلك بعض الوقت للتعوّد عليه".

وقال هلكنبرغ بأنّه كان سعيدًا بالتقدّم الذي حقّقه خلال اليوم، كما أكّد تواصل فيتيل معه قبل قيادة السيارة.

وقال في هذا الصدد: "تحدّثت إليه بالأمس. قدّم لي ردود فعله وما عليّ التركيز عليه، وطريقة قيادة السيارة وكلّ تلك الأمور".

في المقابل أكّد سترول أنّ هناك المزيد القادم من السيارة: "لا أعتقد بأنّ هذه النتيجة تعكس الحقيقة. لم نحصل على طلعة جيّدة على إطارات سوفت، خرجت عن المسار في المنعطف الـ 11".

وأضاف: "لذا هناك المزيد من الإمكانيّات في السيارة. أعني أنّ هناك بعض الإيجابيّات بالتأكيد، وأعتقد بأنّنا نعلم ما علينا العمل عليه، لكنّ الشعور بالسيارة جيّد".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة في البحرين
المقال السابق

فيرشتابن: فيراري "قريبة جدًا" على صعيد الوتيرة في البحرين
المقال التالي

مكلارين حائرة حيال معاناتها في البحرين

مكلارين حائرة حيال معاناتها في البحرين
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين

لوكلير يقلب الطاولة على فيرشتابن ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقلب الطاولة على فيرشتابن ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.