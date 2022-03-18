هلكنبرغ: "طفرة من المعلومات" في الطلعة الأولى على سيارة 2022

وصل الألماني إلى البحرين بعد منتصف ليلة الخميس إثر استدعائه لتعويض سيباستيان فيتيل الذي أُصيب بفيروس كورونا.

وبعد قياس مقعده لسيارة "آي.ام.آر22" صباحًا، حلّ هلكنبرغ في المركز الـ 14 في الحصّة الأولى، ومن ثمّ الـ 17 في الثانيةز

وكان الألماني متأخّرًا بـ 0.103 ثانية فقط في الثانية عن زميله لانس سترول، بالرغم من أنّ الكندي ارتكب خطأً خلال لفّته على إطارات "سوفت".

وقال الألماني: "بدأت من الصفر تمامًا هذا الصباح. من الواضح أنّه دائمًا ما يكون هناك مجالٌ للتحسّن. وسنتعلّم، وسنُعالج كلّ شيء هذه الليلة".

وأردف: "كانت هناك طفرة في المعلومات، والبيانات وكلّ شيء هذا اليوم، إلى جانب الكثير من العواطف أيضًا. لكن كان من الممتع أن أعود إلى سيارة الفورمولا واحد وأن أتمتّع بشعور السرعة والجاذبيّة. استمتعت بذلك بالتأكيد وأتطلّع قدمًا لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع الآن".

واعترف هلكنبرغ بأنّه وجد تغيّرًا كبيرًا في سيارة "آي.ام.آر22" بالمقارنة مع ما توقّعه بالمقارنة مع سيارات الفورمولا واحد السابقة، وذلك بعد أن تسابق لآخر مرّة مع ريسينغ بوينت في 2020.

وقال في هذا الصدد: "كنت متفاجئًا من مدى اختلافها، خاصة الشعور بالإطارات. تطلّب ذلك بعض الوقت للتعوّد عليه".

وقال هلكنبرغ بأنّه كان سعيدًا بالتقدّم الذي حقّقه خلال اليوم، كما أكّد تواصل فيتيل معه قبل قيادة السيارة.

وقال في هذا الصدد: "تحدّثت إليه بالأمس. قدّم لي ردود فعله وما عليّ التركيز عليه، وطريقة قيادة السيارة وكلّ تلك الأمور".

في المقابل أكّد سترول أنّ هناك المزيد القادم من السيارة: "لا أعتقد بأنّ هذه النتيجة تعكس الحقيقة. لم نحصل على طلعة جيّدة على إطارات سوفت، خرجت عن المسار في المنعطف الـ 11".

وأضاف: "لذا هناك المزيد من الإمكانيّات في السيارة. أعني أنّ هناك بعض الإيجابيّات بالتأكيد، وأعتقد بأنّنا نعلم ما علينا العمل عليه، لكنّ الشعور بالسيارة جيّد".