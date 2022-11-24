هلكنبرغ شعر أنه "مستنزف" مع نهاية تجارب عودته إلى الفورمولا واحد في أبوظبي
مزح نيكو هلكنبرغ بأنه شعر ببعض "الاستنزاف البدني" مع نهاية تجارب عودته إلى الفورمولا واحد مع هاس في أبوظبي، في ظل رفع استعداداته لموسم 2023.
أعلنت هاس يوم الخميس الماضي توقيعها مع هلكنبرغ ليقود مع الفريق في الموسم المُقبل مكان ميك شوماخر وبجوار كيفن ماغنوسن.
ويسجّل ذلك أول موسم كامل سيخوضه الألماني منذ 2019 عندما قاد لصالح رينو، إذ شارك في تلك الفترة ضمن بضعة سباقات كسائق احتياطي.
ومن أجل مساعدة هلكنبرغ في استعداداته للموسم المُقبل، فقد منحته هاس يوم التجارب بأكمله في أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي، ليختبر سيارة 2022 بالقدر الكافي.
وأكمل هلكنبرغ 110 لفة وحصل على فرصة تعلّم أنظمة الفريق والاعتياد على المتطلبات الجسدية لسيارة الفورمولا واحد مرة أخرى، حيث كان آخر اختبار له هذا العام مع أستون مارتن في أغسطس/آب.
"كان يومًا صعبًا، كان قاسيًا" قال هلكنبرغ، مُضيفًا: "كنت أشعر ببعض الاستنزاف الجسدي مع نهاية اليوم كذلك، لكن ذلك كان متوقعًا".
وتابع: "في الواقع، شعرت أنني تأقلمت بشكل أفضل مما كنت أتوقّع لأكون صريحًا. وذلك جيد، لكن بطبيعة الحال ما يزال أمامي 3 أشهر من الاستعدادات المكثفة الآن".
وأكمل: "تمحور اليوم بالنسبة لي حول الحصول على شعور مبدئي بالسيارة واختبارها وقطع أكبر عدد ممكن من اللفات ومعرفة الإجراءات الاعتيادية، لا سيّما وأن العطلة الشتوية تكون محدودة للغاية".
"فيا" تعلن رحيل راو الموظفة السابقة لدى مرسيدس
زافناور: تشكيلة ألبين مع غاسلي أفضل من بياستري
أحدث الأخبار
مرسيدس تعتقد أن بوسعها تفادي سابقة تدهور الأداء المستمر في الفورمولا واحد
يثق توتو وولف مدير فريق مرسيدس في أن السهام الفضية لا تتجه لخوض أعوام من تدهور الأداء بعد الإطاحة بها من قمة الفورمولا واحد.
شائعات خروج بينوتو تتصاعد وسط تقارير بتقديم استقالته كمدير لفريق فيراري
تصاعدت التكهنات والشائعات بشدة في الساعات الأخيرة في إشارة إلى أن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قريب جداً من تقديم استقالته من عمله وأن الإعلان الرسمي بات قريباً للغاية.
مرسيدس ما زالت لا تفهم جميع نواحي سيارتها لموسم 2022
اعترفت مرسيدس بأنها ما زالت لا تفهم جميع نواحي وجوانب سيارتها لموسم 2022 المنصرم في الفورمولا واحد.
فيراري تكشف نواحي خسارتها معركة التطوير في مواجهة ريد بُل خلال موسم 2022
ترى فيراري بأنها خسرت معركة التطوير في مواجهة ريد بُل خلال موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد، حيث واجهت تعقيدات منعتها من تحسين السيارة.