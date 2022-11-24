هلكنبرغ شعر أنه "مستنزف" مع نهاية تجارب عودته إلى الفورمولا واحد في أبوظبي

أعلنت هاس يوم الخميس الماضي توقيعها مع هلكنبرغ ليقود مع الفريق في الموسم المُقبل مكان ميك شوماخر وبجوار كيفن ماغنوسن.

ويسجّل ذلك أول موسم كامل سيخوضه الألماني منذ 2019 عندما قاد لصالح رينو، إذ شارك في تلك الفترة ضمن بضعة سباقات كسائق احتياطي.

ومن أجل مساعدة هلكنبرغ في استعداداته للموسم المُقبل، فقد منحته هاس يوم التجارب بأكمله في أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي، ليختبر سيارة 2022 بالقدر الكافي.

وأكمل هلكنبرغ 110 لفة وحصل على فرصة تعلّم أنظمة الفريق والاعتياد على المتطلبات الجسدية لسيارة الفورمولا واحد مرة أخرى، حيث كان آخر اختبار له هذا العام مع أستون مارتن في أغسطس/آب.

"كان يومًا صعبًا، كان قاسيًا" قال هلكنبرغ، مُضيفًا: "كنت أشعر ببعض الاستنزاف الجسدي مع نهاية اليوم كذلك، لكن ذلك كان متوقعًا".

وتابع: "في الواقع، شعرت أنني تأقلمت بشكل أفضل مما كنت أتوقّع لأكون صريحًا. وذلك جيد، لكن بطبيعة الحال ما يزال أمامي 3 أشهر من الاستعدادات المكثفة الآن".

وأكمل: "تمحور اليوم بالنسبة لي حول الحصول على شعور مبدئي بالسيارة واختبارها وقطع أكبر عدد ممكن من اللفات ومعرفة الإجراءات الاعتيادية، لا سيّما وأن العطلة الشتوية تكون محدودة للغاية".