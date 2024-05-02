هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
قال نيكو هلكنبرغ أنّ أندرياس سيدل المدير التنفيذي لساوبر كان "القوّة الدافعة" وراء جلبه إلى الفريق لموسم 2025، وذلك قبل أن يتحوّل الفريق إلى علامة آودي بدءًا من موسم 2026 في الفورمولا 1.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أقدمت آودي الأسبوع الماضي على خطوتها الأولى في سوق السائقين المتقلّب في الفورمولا 1 عبر تعاقدها مع هلكنبرغ لعدّة أعوام ما يعني مغادرته لصفوف هاس بنهاية الموسم الجاري.
وجاءت هذه الخطوة، التي انطلق العمل عليها منذ منتصف العام الماضي وشملت مباحثات حول إمكانيّة انضمام هلكنبرغ إلى ساوبر لهذا الموسم قبل أن ينتهي به المطاف بتمديد عقده مع هاس بعامٍ إضافي، لتعيد لمّ شمل هلكنبرغ بسيدل بعد أن فازا معًا بلقب سباق لومان 24 ساعة 2015 لصالح بورشه.
وعندما سُئل حول أهميّة سيدل في قرار انضمامه إلى ساوبر عشيّة انطلاق مجريات جائزة ميامي الكبرى، قال هلكنبرغ: "أجل، إنّه القوّة الدافعة هناك. إنّه أحد صانعي القرار، أحد اللاعبين الأساسيين في الإدارة في آودي. لذا بالطبع جاء القرار عبره".
وأردف: "كما أنّه مباشرٌ وواضحٌ للغاية معي".
وأكمل: "أذكر في 2020 عندما كنّا في أوج وباء كورونا قبل انطلاقة الموسم، ولم أكن متأكّدًا ممّا أريد فعله".
ثمّ تابع: "لكن أذكر الاتّصال به عندما كان في مكلارين حينها وقلت له: آندي، كيف يبدو الوضع؟ هل هناك فرصة لي؟ وقال لي مباشرة: كلّا، لا ترفع آمالك، لن يحدث ذلك".
وواصل حديثه بالقول: "لكن هذه المرّة وبعد مرور عدّة أعوام، فقد كان الوضع مختلفًا للغاية. كان حريصًا على التوقيع معي والحصول على خدماتي في الفريق".
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