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هلكنبرغ: دور السائق الاحتياطي "لا يبدو منطقيًا بعض الشيء" بالنسبة لي

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هلكنبرغ: دور السائق الاحتياطي "لا يبدو منطقيًا بعض الشيء" بالنسبة لي

أبدى نيكو هلكنبرغ عدم اهتمامه بشغل دور سائق الاختبار أو الاحتياطي في الفورمولا واحد، على الرُغم من عودته إلى الأضواء من جديد بعد عودته الوجيزة للبطولة مع ريسينغ بوينت.

عاد الألماني إلى منافسات الفورمولا واحد على نحوٍ مفاجئ مُشاركًا في سباقَي سيلفرستون في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أخذ مكان سيرجيو بيريز الذي غاب عن الجولتين إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقد أخفق هلكنبرغ في الانطلاق ضمن سباق جائزة بريطانيا الكبرى جرّاء مشكلة ميكانيكية، لكنّه حلّ بالمركز السابع في سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى بعد ذلك بأسبوع.

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وبينما أثار أداؤه إعجاب الكثيرين ليتمّ وضعه في إطار إمّا الحصول على مقعد تسابق أو شغل دور السائق الاحتياطي في 2021، لكنّ هلكنبرغ أوضح بأنّه مهتم فقط بالمنافسة والتسابق بشكل منتظم.

فقال خلال حديثه مع قناة سبورت1 الألمانية أنّه وبعد مسيرته الطويلة في الفورمولا واحد، ليس لديه رغبة في القيام بأيّ شيء سوى التسابق.

"شخصيًا، لا أرى نفسي في دور السائق الاحتياطي" قال الألماني خلال ظهوره في معرض لمجلّة أيه في دي موتورسبورت.

وأضاف: "جلست في قمرة القيادة لعشر سنوات ووقفت عند أضواء الانطلاقة، لذا فإنّ قبول التراجع بخطوة من دون فرصة كبيرة للعودة للأمام لا يبدو أمرًا منطقيًا بالنسبة لي. ذلك ليس الطريق الذي أريد أنّ أسلكه".

وقد تم ربط هلكنبرغ بالحصول على مقعد في ألفا روميو أو هاس منذ عودته إلى البطولة مؤخّرًا، لكنّه قال بأنّ المحادثات حول مقعد في 2021 لم تتسارع بسبب مشاركته الأخيرة.

"تحدثت إلى الكثير من الأشخاص منذ بداية العام. مشاركتي في سيلفرستون لم تغيّر ذلك. تلك العملية تسير بثبات في الخلف" قال الألماني.

وتابع: "خلال عودتي الوجيزة، وبصراحة، لم يكن هنالك ما يحدث في تلك المسألة. حيث أنّك تركّز على عملك. وكان الأمر الأهم هو ببساطة تقديم أداء جيّد عندما تكون لديك الفرصة. وأن يكون التخطيط للمستقبل جزء من العملية الأكبر".

كما أوضح هلكنبرغ أنّه لا يضع أملًا في إمكانية خوض مزيد من السباقات هذا الموسم، على الرُغم من كونه مرشّحًا واضحًا في حالة غياب أيّ سائق.

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حيث قال في ختام حديثه: "لا أتوقّع خوض المزيد من السباقات هذا الموسم. بالطبّع كلّ الأمور واردة في زمن الكورونا، لكنّني لا أتوقّع ذلك. أحافظ على لياقتي واستعدادي بقدر المستطاع. بيد أنّني لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث بين الحين والآخر الآن. أنا أعمل على عودتي لموسم 2021".

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