فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
السباق الآن . . .
متابعة مباشرة
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

المشاركات
التعليقات
هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة
02-08-2020

لم يتمكن نيكو هلكنبرغ من القيام بالانطلاقة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى إثر مشكلة متأخّرة قُبيل التوجه إلى شبكة الانطلاق.

تمّ استدعاء هلكنبرغ في اللحظات الأخيرة ليعود إلى سباقات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون ليشارك بديلًا عن سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وتأهّل الألماني بالمركز الـ 13 بفارق طفيف عن العشرة الأوائل، لكنّه حُرم فرصة خوض سباق بريطانيا بعد مشكلة في وحدة الطاقة على سيارته تم اكتشافها مباشرة قُبيل الانطلاقة.

وقد شوهد فريق هلكنبرغ على شبكة الانطلاق بينما عمل الفريق من أجل إصلاح المشكلة ومنحه فرصة الانطلاق من خط الحظائر.

وقد أكّد الفريق بأنّه "اكتشف المشكلة" على سيارة الألماني، لكنه لم يحدد طبيعتها.

وبذلك انطلق سباق جائزة بريطانيا مع 19 سيارة، وبمشاركة سائق واحد فقط يدافع عن ألوان ريسينغ بوينت، وهو لانس سترول الذي انطلق من المركز السادس.

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020

فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
53د

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

هاميلتون يشرح اليوم الصعب في سيلفرستون بعد صراعه مع توازن السيارة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشرح اليوم الصعب في سيلفرستون بعد صراعه مع توازن السيارة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

كيف يمكن تمييز إطارات بيريللي الجديدة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف يمكن تمييز إطارات بيريللي الجديدة للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
53د

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020

الفورمولا واحد أمام مهمة مستحيلة لتجنيب السائقين كل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد أمام مهمة مستحيلة لتجنيب السائقين كل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 2

فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون

3
موتو جي بي

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله

4
فورمولا 1

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

53د
5
فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة
فورمولا 1

هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020

الفورمولا واحد أمام مهمة مستحيلة لتجنيب السائقين كل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا
فورمولا 1

الفورمولا واحد أمام مهمة مستحيلة لتجنيب السائقين كل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"
فورمولا 1

هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1

ألبون يلوم مشاكل التوازن على معاناته في تصفيات سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.