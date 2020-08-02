هلكنبرغ خارج سباق بريطانيا بعد إخفاقه في الانطلاق إثر مشكلة متأخرة

تمّ استدعاء هلكنبرغ في اللحظات الأخيرة ليعود إلى سباقات الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون ليشارك بديلًا عن سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وتأهّل الألماني بالمركز الـ 13 بفارق طفيف عن العشرة الأوائل، لكنّه حُرم فرصة خوض سباق بريطانيا بعد مشكلة في وحدة الطاقة على سيارته تم اكتشافها مباشرة قُبيل الانطلاقة.

وقد شوهد فريق هلكنبرغ على شبكة الانطلاق بينما عمل الفريق من أجل إصلاح المشكلة ومنحه فرصة الانطلاق من خط الحظائر.

وقد أكّد الفريق بأنّه "اكتشف المشكلة" على سيارة الألماني، لكنه لم يحدد طبيعتها.

وبذلك انطلق سباق جائزة بريطانيا مع 19 سيارة، وبمشاركة سائق واحد فقط يدافع عن ألوان ريسينغ بوينت، وهو لانس سترول الذي انطلق من المركز السادس.