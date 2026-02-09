هلكنبرغ: حلمي هو الفوز بسباق مع آودي
اعترف نيكو هلكنبرغ، وسط استعدادات آودي لخوض أول موسم كامل لها في الفورمولا 1، أنه يحلم بتحقيق فوزه الأول في جائزة كبرى مع الصانع الألماني.
نيكو هلكنبرغ، آودي
الصورة من قبل: أودي
دخلت آودي الحلبة الأسبوع الماضي لإجراء الاختبارات التمهيدية في برشلونة، لكنها واجهت مشكلات تتعلق بالموثوقية.
وقد عطلت عدة مشاكل برنامج آودي خلال فترة القيادة التي استمرت ثلاثة أيام.
إلا أن الفريق سيحصل على فرصة جديدة لجمع البيانات ومعالجة نقاط الضعف خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين الأسبوع المقبل.
في المقابل، حقق هلكنبرغ إنجازاً مهماً في مسيرته العام الماضي عندما صعد إلى منصة التتويج لأول مرة.
ورغم ذلك، لا زال السائق الألماني يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات دون تحقيق أي فوز في تاريخ الفورمولا 1، لكنه أوضح هدفه النهائي بشكل صريح.
حيث قال الألماني: "لقد حققت حلمي بالوقوف على منصة التتويج. الآن حلمي هو الفوز بسباق".
وأكمل: "المسألة تتعلق بتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لك ومن إمكانيات الأداة التي تمتلكها".
وتابع: "بالطبع، كل شيء يعتمد على نقطة البداية ومدى قدرتنا على المنافسة هذا العام".
وأردف: "من الواضح أننا في الوقت الحالي لا نعرف حتى أين نقف مقارنة بما كنا عليه قبل عشر دقائق!".
إطلاق أودي، بالصور
واسترسل: "بالطبع سيكون هذا حلماً يتحقق، لكن علينا أن نتحلى بالصبر ونرى أين سنتواجد".
وعندما سُئل عمّا إذا كان نجاحه الشخصي أم مستقبل آودي على المدى الطويل أكثر أهمية بالنسبة له، أجاب هلكنبرغ: "كلاهما".
وتابع: "أريد أن أساعد المشروع وأن أكون جزءاً قيّماً منه".
واختتم: "لكنني أيضاً أريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لمسيرتي المهنية كذلك".
