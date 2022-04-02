هلكنبرغ حريصٌ على التسابق مجدّدًا في الفورمولا واحد لكنّه ليس يائسًا

استُدعي الألماني للمشاركة مع الفريق في البحرين والسعوديّة بعد إصابة سيباستيان فيتيل السائق الأساسيّ بفيروس كورونا.

وبالرغم من عدم تسابقه في الفورمولا واحد منذ 2020، تأهّل هلكنبرغ أمام زميله لانس سترول في البحرين وتمكّن من إكمال السباقَين.

ومع حصول فيتيل على الضوء الأخضر للعودة إلى التسابق بدءًا من جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، سيعود هلكنبرغ إلى دوره كسائقٍ احتياطي للفريق.

وبعد تقديمه لأداء جيّد في مشاركتيه، بالنظر إلى افتقاره لأيّة تجارب على سيارة 2022 الجديدة، فقد أوضح هلكنبرغ اهتمامه بالمشاركة في الفورمولا واحد.

لكن بالرغم من انفتاحه على أيّة فرصة قد تتاح أمامه، فإنّه أوضح بأنّه في حال عدم حدوث ذلك فلن تكون تلك نهاية العالم بالنسبة إليه.

وقال الألماني: "بالطبع أشتاق إلى التسابق. أعتقد بأنّ ذلك طبيعي. أحرص على التسابق، لكنّني لست يائسًا".

وأكمل: "إن لم يكن ذلك مُقدّرًا، فأنا مقتنعٌ بذلك ذهنيًا. من الواضح أنّ هذه الأمور تجري الآن مع كورونا. لذا من يعلم ما قد يحدث هذا العام".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّني أرى الأمر صعبًا ومختلفًا بالنسبة للمستقبل. لكن في حال سنحت فرصة فاتّصلوا بي".

وفي حين أنّ تركيزه قصير الأمد تمحور حول تقديم أفضل النتائج في السباقات الأولى، قال هلكنبرغ أنّ كسب الخبرة على السيارة الجديدة قد يكون قيّمًا جدًا في ظلّ سعي أستون مارتن للحصول على أجوبة لتأديتها المخيّبة.

وقال في هذا الصدد: "هناك عملٌ للقيام به، نحتاج لتحسين السيارة في العديد من الجوانب. لا يقتصر الأمر على مسألة واحدة عندما تفتقر للوتيرة".

وأكمل: "لكن من الجيّد أنّني أكملت هذين السباقين مع الفريق لجمع البيانات والمعلومات للعمل عليها للمستقبل".