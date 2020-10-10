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هلكنبرغ: العودة للمشاركة في نوربورغرينغ "أكثر جنوناً" من سيلفرستون

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هلكنبرغ: العودة للمشاركة في نوربورغرينغ "أكثر جنوناً" من سيلفرستون

وصف نيكو هلكنبرغ عودته مع فريق ريسينغ بوينت في الدقيقة الأخيرة للمشاركة بمنافسات جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ، "بالأكثر جنوناً" من عودته للمشاركة في سيلفرستون خلال وقت سابق من هذا الموسم.

تم استدعاء هلكنبرغ من قبل ريسينغ بوينت صباح اليوم السبت  بعد وعكة صحية أصابت لورانس سترول. وسارع الألماني إلى الحلبة، لكنه لم يتمكن من المشاركة في التجارب الحرة الثالثة.

وبعد أن تم قبول طلب مشاركته من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قفز هلكنبرغ على متن السيارة لخوض التصفيات. وعانى بالفعل للتأقلم مع السيارة خلال هذه الفترة القصيرة، ليضطر إلى الاكتفاء بالمركز العشرين الأخير.

لكنه أكمل الحصة بفارق عُشري ثانية فقط خلف نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز وكيمي رايكونن سائق ألفا روميو.

وكان هلكنبرغ قد حل بديلاً عن سيرجيو بيريز كذلك عندما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، خلال سباقي سيلفرستون. حيث نجح بالتأهل ثالثاً في السباق الثاني.

وقال الألماني المخضرم في تصريح لقناة "سكاي اف1": "لقد كانت عودتي هذه المرة أكثر جنوناً من سابقتها. كنت في كولونيا، التي تبعد ساعة من هنا. وكان من المقرر أن آتي إلى هنا مساء على أية حال من أجل بعض الالتزامات التلفزيونية لقناة ’أر تي أل’".

وتابع: "كنت أجلس مع صديق لي في المقهى الساعة 11 صباحاً، عندما هاتفني أوتمار (زافناور) قائلاً: ’هلكنبرغ، أسرِع، نحتاجك’".

وأكمل: "قفزتُ إلى السيارة وجئت إلى هنا. والبقية أصبحت تاريخاً! رأينا ما حصل".

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وأشار هلكنبرغ إلى أن سيارة الفريق قد تغيرت منذ آخر مرة قادها في سباق جائزة الذكرى الـ 70  للبطولة شهر أغسطس/آب الماضي.

فقال: "كان الشعور مختلفاً بالفعل عن سيلفرستون، مع حلبة مختلفة كلياً. لقد تحسنت السيارة كثيراً، هناك بعض النواحي التقنية المختلفة والتي تمنح إحساساً مختلفاً تماماً".

وتابع: "لذا كان علي التأقلم قليلاً، كي أتمكن من استعادة شعوري مجدداً. من الواضح أن المهمة ليست يسيرة خلال أربع لفات فقط. لكن عموماً، بالرغم أنني كنتُ الأخير، لكنني مسرور للغاية باللفات التي أكملتها على متن السيارة".

واسترسل: "ذلك يعني أن يوم الغد سيكون صعباً جداً، وتحدياً جباراً. لكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا. من الواضح أنني أمتلك الخبرة إضافة إلى تلك اللفات الأربع. غداً سأخوض السباق وسنرى كيف ستسير الأمور".

وتعقيباً على فرصته الثانية في هذا الموسم المتقلب، قال الألماني: "عليك أن تتوقع ما لا يمكن توقعه، وهذا ما حصل!".

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