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هلكنبرغ: التجاوزات في سيارات الفورمولا واحد 2022 "السريعة جداً" قد تكون صعبة

من قبل:
, محرر

لا يبدو نيكو هلكنبرغ سائق الفورمولا واحد السابق واثقاً تماماً من أن القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022 ستحل تماماً مشكلة الهواء المتسخ أثناء لحاق السيارات ببعضها البعض، وذلك بسبب المنعطفات السريعة جداً.

هلكنبرغ: التجاوزات في سيارات الفورمولا واحد 2022 "السريعة جداً" قد تكون صعبة

أدخلت الفورمولا واحد مجموعة قوانين جديدة هذا العام شملت تعديلات كبيرة على الانسيابية، وذلك بهدف تسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض وبالتالي التجاوزات.

ومن المتوقع أن تصبح السيارات أبطأ مما كانت عليه في 2021، حيث ستطأُ أرض الحلبة للمرة الأولى خلال التجارب الشتوية نهاية فبراير/شباط.

وضمن صفحته في منصة "لينكِد إن"، كتب هلكنبرغ معبراً عن انطباعه الأول حيال السيارات الجديدة من تجربته على جهاز المحاكاة، مشيراً أنها لن تكون أبطأ بكثير أو مختلفة في القيادة، لكنه غير واثق تماماً من حل مشكلة الهواء المتسخ أثناء لحاقها ببعضها البعض.

فقال: "أرادوا إبطاء سرعتها قليلاً، وتصعيبها بعض الشيء لناحية القيادة، وذلك من أجل تعزيز دور تركيز السائق بدلاً من السيارة نفسها".

وأكمل: "من تجربتي الأولية، تبدو السيارات الجديدة سريعة جداً، لا تبدو أبطأ من سيارات الجيل السابق. تجربة القيادة لم تتغير كثيراً، على الأقل في جهاز المحاكاة".

وتابع: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية قدرة هذه السيارات على اللحاق ببعضها البعض. على جهاز المحاكاة، سرعةُ خوض المنعطفات مرتفعة جداً، لذا ما زال هناك احتمال تأثير الهواء المتسخ، وبالنسبة لي من الصعب تخيل قدرتي على اللحاق بسيارة أخرى بشكل مريح على مثل هذه السرعات".

وأردف: "آمل أن تشكل هذه السيارات مفاجأةً إيجابية لنا. حالما تبدأ التجارب الشتوية سنعلم تماماً كيف ستكون على المسار".

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بالمقابل، يرى هلكنبرغ أن القوانين الجديدة مثلت فرصة كبيرة للتعلم لجميع من شارك بها، لكنه أكد أن التوقع الآن مبكرٌ جداً، إلا أن فرق الصدارة المعتادة ستحظى بالأفضلية مجدداً.

يشار إلى أن هلكنبرغ كشف في سبتمبر/أيلول الماضي أن أمله بالعودة للمشاركة بشكل كامل في الفورمولا واحد لموسم 2022 قد انتهى.

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