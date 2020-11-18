هلكنبرغ: الأمور "هادئة للغاية" حول فرص مقعدي مع ريد بُل في 2021

يتواجد الألماني ضمن منافسة مع سيرجيو بيريز على فرصة القيادة لصالح ريد بُل في 2021، إذا لم يتمكّن أليكسندر ألبون من القيام بما هو كافٍ للحفاظ على مقعده.

وخلال ظهوره على قناة ريد بُل "سيرفوس" التلفزيونية، مزح هلكنبرغ بأنّ الشيء الوحيد الذي وقّعه مؤخّرًا كان عقد الرهن العقاري الجديد لمنزله، لكنّه أوضح بأنّ محادثات الفورمولا واحد قد خفتت بعض الشيء.

فقال: "آمُل بالطبّع بعودة جيّدة إلى الفورمولا واحد، لكن لا شيء آخر لديّ لأقوله".

وأضاف: "الأوضاع هادئة جدًا جدًا في الوقت الحالي. التقارير هدأت بعض الشيء، وأعتقد بأنّه ستمرّ فترة قبل أن يكون هنالك أمر واضح نهائي".

واعترف الألماني - الذي وضع نفسه على رادار ريد بُل من خلال مشاركاته كسائق احتياطي مع ريسينغ بوينت هذا العام - بأنّه ما يزال في تواصل مع العديد من الفرق، لكن الأمور لا تسير بسرعة.

حيث قال: "العديد من الفرق حسمت أمرها بشأن تشكيلة سائقيها. وحظيت بفرصتين للمشاركة في السباقات هذا العام واستغللتهما بأفضل طريقة ممكنة. لست منخرطًا بشكل نشط في البطولة على أيّة حال، لكنّني بالطبع في تواصل مع الأشخاص المعنيين. ولكن ليس كل أسبوع أو كل يوم مثل السابق".

وعند سؤاله عن متى يتوقع اتّخاذ قرار بشأن مستقبله، قال هلكنبرغ: "سأنتظر ذلك الأمر، فأنا هادئ جدًا، حيث أنّ القرار ليس بيدي. لذلك أنا في وضع الاستعداد إن صح القول. وآمُل بالطبع أن تكون هنالك عودة للبطولة وفرصة. لكننا بحاجة إلى التحلّي ببعض الصبر حتى يتمّ اتّخاذ القرار النهائي".

وأوضح هلكنبرغ أنّ الخيار الوحيد أمامه الآن هو الحفاظ على لياقته وضمان أنّه وإذا ما تمّ استدعاؤه في اللحظات الأخيرة، يكون على أتمّ الاستعداد.

"الأمر غير متوقّع بالمرة، كان الاستدعاء مفاجئًا وتلقائيًا في آخر مناسبتين" قال هلكنبرغ.

واختتم: "بالطبّع لا يُمكنني افتراض بأنّ أمرًا ما سيحدث في كل نهاية أسبوع. لكن كل الأمور واردة. نحن أنفسنا نعلم كيف يمكن أن تكون الأوضاع غير متوقعة في الوقت الحالي. لهذا أحاول ببساطة الحفاظ على لياقتي وجهوزيتي".