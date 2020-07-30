فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
01 ساعات
:
47 دقيقة
:
47 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
من قبل:
, رئيس التحرير
30-07-2020

بات السائق الألماني نيكو هلكنبرغ أبرز المرشحين لقيادة سيارة ريسينغ بوينت خلال جائزة بريطانيا الكبرى بديلاً عن السائق الأساسي سيرجيو بيريز الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

أكّد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مساء اليوم الخميس إصابة السائق المكسيكي بفيروس كورونا بعد خضوعه لأكثر من تحليل، إذ سيتواجد في الحجر الإلزامي، ما يعني غيابه رسميًا عن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

كما أنّ السائق المكسيكي سيغيب عن الجولة المقبلة كذلك حيث تفرض قوانين الحكومة البريطانية ضرورة خضوع المصابين بالفيروس لحجر إلزامي مدته 10 أيام.

وقد علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ سائق رينو السابق نيكو هلكنبرغ يُعتبر من أبرز المرشحين وأكثرهم حظوظًا بالدفاع عن ألوان ريسينغ بوينت في سباق بريطانيا إلى جانب السائق الأساسي الآخر لانس سترول.

وسبق لهلكنبرغ أن تواجد مع الفريق لخمس سنوات قبل انتقاله إلى رينو حيث خاض آخر سباق له في أبوظبي العام الماضي.

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

المقال السابق

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

"فيا" تعتمد حدودًا صارمة للمسار في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تعتمد حدودًا صارمة للمسار في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقال رأي

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
35د

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

أحدث الأخبار

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
35د

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

2
فورمولا 1

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

3
فورمولا 1

فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات

4
موتو جي بي

فينياليس "لم يكن قادرًا على التنفّس" خلف روسي في سباق الأندلس

5
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

35د

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون
فورمولا 1

هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ثبوت إصابة سيرجيو بيريز بفيروس كورونا قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
فورمولا 1

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
فورمولا 1

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.