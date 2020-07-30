هلكنبرغ أبرز المرشحين للقيادة مكان بيريز في سيلفرستون

أكّد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مساء اليوم الخميس إصابة السائق المكسيكي بفيروس كورونا بعد خضوعه لأكثر من تحليل، إذ سيتواجد في الحجر الإلزامي، ما يعني غيابه رسميًا عن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

كما أنّ السائق المكسيكي سيغيب عن الجولة المقبلة كذلك حيث تفرض قوانين الحكومة البريطانية ضرورة خضوع المصابين بالفيروس لحجر إلزامي مدته 10 أيام.

وقد علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ سائق رينو السابق نيكو هلكنبرغ يُعتبر من أبرز المرشحين وأكثرهم حظوظًا بالدفاع عن ألوان ريسينغ بوينت في سباق بريطانيا إلى جانب السائق الأساسي الآخر لانس سترول.

وسبق لهلكنبرغ أن تواجد مع الفريق لخمس سنوات قبل انتقاله إلى رينو حيث خاض آخر سباق له في أبوظبي العام الماضي.