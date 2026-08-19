بدأت أستون مارتن وهوندا الموسم بشكل سيئ إلى حد كبير من حيث مستوى التأدية المتوقع في عام 2026.

اختار أدريان نيوي التركيز على حزمة تطوير شاملة لسيارة AMR26 بدلاً من إجراء العديد من التحديثات الصغيرة، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى آخر ترتيب شبكة الانطلاق خلال النصف الأول من الموسم.

لكن، ظهرت علامات على التعافي في المجر مع وصول سيارة AMR26 بالمواصفات الجديدة.

وتمكنت أستون مارتن من التأهل إلى القسم الثاني بفضل أداء فرناندو ألونسو، بينما أنهى لانس سترول السباق في المركز الثالث عشر وألونسو في المركز الرابع عشر.

وبينما يتمثل الهدف النهائي لأستون مارتن وهوندا في الفوز بالبطولات، يبدو أن هربرت يتسرع كثيراً في الحكم على نيوي بعد التراجع الكبير في الفورمولا 1 خلال عام 2026.

ويُعتبر نيوي أحد أنجح مصممي السيارات في تاريخ الفورمولا 1. وقد ساهم المهندس البريطاني في سيارات فازت بما مجموعه 26 بطولة عالمية.

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وقال هربرت، الفائز بثلاثة سباقات في الفورمولا 1، في تصريح مؤخرًا: "عندما تنظر إلى أستون مارتن، وأدريان نيوي، والمصنع الجديد، والمشروع بأكمله الذي جمعوه، وكذلك إضافة فرناندو إلى فريقهم، فمن الصعب حقاً فهم كيف ساءت الأمور إلى هذا الحد".

وأضاف: "لسبب أو لآخر، فشل أدريان في تشكيل فريق قادر على ابتكار سيارة جيدة، أو على الأقل سيارة تنافسية، لتحقيق أهدافهم".

وتابع: "هل يمكن أن تكون هذه بداية النهاية لأدريان نيوي؟ هل هذه أول علامة على دخوله في منحى تنازلي؟".

وأكمل: "في الرياضة، يحدث هذا حتى لأفضل الأشخاص. كان من الحتمي دائماً أن يحدث ذلك في مرحلة ما".

واختتم: "حتى لو لم يحدث ذلك بعد، فإنه سيحدث في مرحلة ما".