بدأ جورج راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، لكن النصف الأول من الموسم قدم صورة مختلفة تمامًا.

وبينما اعتلى كيمي أنتونيللي صدارة البطولة، وجد راسل نفسه متأخرًا بفارق 69 نقطة عن زميله بعد 11 سباقًا. ويعادل هذا الفارق تقريبًا حصيلة ثلاثة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى.

وقال جوني هربرت إن الأداء المتسق لأنتونيللي يفرض ضغطًا كبيرًا على راسل، مشيرًا إلى أن السائق الإيطالي يتفوق بانتظام على زميله.

وأقر المراقب السابق في الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن راسل يعيش موسمًا صعبًا وأن الحظ لم يكن دائمًا إلى جانبه، لكنه شدد على أن الانتكاسات جزء من الفورمولا 1. كما أشار هربرت إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديًا خاصًا للسائق البريطاني، بعدما توقع الكثيرون، بمن فيهم هو، أن يكون موسم 2026 هو عام راسل.

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حيث قال: "أعتقد أن ثبات مستوى كيمي أنتونيللي يتسبب بالتأكيد في مشاكل لجورج راسل في الوقت الحالي. في كل مرة يدخل فيها راسل إلى السيارة، يبدو وكأنه عاجز تمامًا أمام كيمي".

وأضاف: "أعلم أن الموسم لم يكن مثاليًا بالنسبة إليه. وأعلم أيضًا أن الحظ لم يكن دائمًا إلى جانبه، لكن هذا جزء من الفورمولا 1. سيكون الأمر صعبًا عليه لأن الجميع، بمن فيهم أنا، اعتقدوا أن هذا سيكون عام جورج. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو".

هذا وأشار هربرت أيضًا إلى إمكانية انضمام فيرستابن إلى مرسيدس في المستقبل. ووفقًا لرأيه، فإن هذه الإمكانية لا تقلل من حجم الضغط والقلق الواقع على راسل.

فقال: "هناك شائعات مستمرة حول إمكانية انضمام ماكس فيرستابن إلى مرسيدس على المدى المتوسط، وهذه الشائعات بالتأكيد لا تساعد معنويات راسل. أنا متأكد من أن جورج يدرك أن مركزه مهدد".