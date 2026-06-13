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هذا نتيجة العمل الجبّار للجميع في المصنع: هاميلتون بعد تأهله ثانياً في برشلونة

قدم لويس هاميلتون سائق فيراري، الشكر إلى فريق فيراري في المصنع، على ما وصفه "بالعمل الجبّار" وذلك بعد المركز الثاني في تصفيات جائزة برشلونة الكبرى من موسم 2026 في الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

شكّل لويس هاميلتون مفاجأة نوعاً ما، بعد أن تأهل ثانياً في تصفيات برشلونة، وفصل بين سائقي مرسيدس، وكان قريباً جداً من جورج راسل سائق مرسيدس الذي سينطلق أولاً.

فقد أكمل بطل العالم سبع مرات لفة سريعة أخيرة وضعته بالمركز الثاني بفارق 0.064 ثانية فقط خلف راسل.

وقد اعترف هاميلتون أن الجولة كانت صعبة عليه حتى الآن، خاصة وأن عدم تواجده في التجارب الحرة الأولى قد أثر عليه هذه المرة (وذلك بسبب مشاركة الناشئ دينو بيغانوفيتش مكانه.

حيث قال: "بصراحة، كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه صعبة للغاية. غيابي عن التجارب الحرة الأولى…".

وأكمل: "عادةً لا تكون هناك مشكلة كبيرة عند الغياب عن التجارب الحرة الأولى، لكن هذه المرة كان لذلك تأثير كبير".

وأردف: "في كل مرة دخلت فيها إلى التجارب الحرة الثانية كنت متأخراً بأكثر من ثانية بقليل، ولم أشعر أبداً بالراحة الكاملة أو بأنني في أفضل حالاتي". 

وأردف مشيراً إلى معدل تآكل الإطارات المرتفع: "لا تدوم هذه الإطارات سوى لفة واحدة فقط، لذلك لديك محاولتان فقط في كل حصة".

واسترسل: "حتى إذا قمت بلفة بطيئة ثم حاولت مرة أخرى، فإن توازن السيارة يتغير بالكامل، لذلك لا يكون ذلك معياراً جيداً".

وأردف: "ثم دخلت إلى التجارب الحرة الثالثة، ومرة أخرى كنت أبطأ بأربعة أو خمسة أعشار الثانية، وكنت أفكر: يا إلهي، من أين سأجد هذه السرعة؟".

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وكشف هاميلتون أنه في التصفيات شعر مباشرة بفارق السرعة، وعلم حينها أنه بوسعه الضغط لتسجيل أزمنة سريعة.

فقال: "في القسم الأول من التصفيات كنت الأسرع، لذلك عرفت أنني أملك توازناً جيداً وأنني أشعر براحة كبيرة".

وأكمل: "أما القسم الثاني فكان أكثر صعوبة قليلاً بسبب الازدحام وكل ما حدث".

وأردف: "في النهاية، قدم هؤلاء السائقون لفات رائعة، بطبيعة الحال. أهنئ جورج، لكننا في موقع جيد يسمح لنا بالمنافسة غداً، لذلك لدينا سباق حقيقي".

واسترسل مشيراً إلى العمل المتواصل من قبل الفريق، فقال: "أن نكون قريبين إلى هذا الحد، بفارق أقل من عُشر ثانية بيننا، فهذا يُظهر حجم العمل الجبار الذي قام به الجميع في المصنع من أجل جلب هذه التحديثات إلى هذه الحلبة".

وأكمل: "لذلك، شكراً جزيلاً، جزيلاً، جزيلاً لكل من يعمل في مارانيللو".

وأردف: "علينا فقط أن نواصل الضغط إلى الأمام، وأن نواصل التطوير والتحسين".

واختتم: "آمل أن نتمكن غداً من استخراج المزيد من الأداء من السيارة، وآمل أن نتمكن أخيراً من مجاراة هؤلاء السائقين".

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