"هدنة" بين هورنر وماركو توقف الصراع الداخلي ضمن صفوف ريد بُل
كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه توصّل إلى "هدنة" مع كريستيان هورنر مدير الفريق، لوقف الصراع الداخلي ضمن صفوف العلامة النمساوية والذي اشتعل مع بداية موسم 2024 الجاري.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بدأ موسم 2024 بشكل ناري، لكن هذه المرة من خارج الحلبات، حيث خرجت إلى العلن تفاصيل الصراع الداخليّ ضمن صفوف ريد بُل، بين كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو.
وتفاقمت الأزمة بعد شكوى تقدمت بها إحدى الموظفات ضدّ هورنر إزاء تصرفات غير لائقة.
وبعد هذه الضجة الإعلامية، تم تأكيد خروج آدريان نيوي عبقري التصميم من صفوف ريد بُل، حيث يبدو أنه غير راضٍ عن بيئة العمل الحالية ضمن الفريق.
لكن وبعد التطورات الأخيرة على الحلبات، ولحاق المنافسين بالفريق وبشكل خاص فيراري ومكلارين، كشف ماركو أن هناك هدنة بينه وبين هورنر، وذلك لضمان مصلحة الفريق.
فقال في تصريح لوسائل إعلام نمساوية: "لقد توصلنا إلى هدنة".
وأكمل: "نحن نجمع حالياً كامل قوانا. رغم أننا لم نعد في موقع هيمنة، لكننا نريد الفوز".
وأردف: "لكن ومن دون شك، نريد استخراج أفضل ما يمكن، ونحن نتطلع قدماً لتحقيق لقب بطولة العالم".
وبينما اعترف ماركو بتقدم المنافسين، لكنه لا يرى في تلك التحديثات أيّ "إبداع"، مؤكداً أنها "لا تدعو للفخر".
فقال في تصريح لوسائل الإعلام النمساوية: "خسرنا الكثير من هيمنتنا التي أظهرناها بداية الموسم. لقد لحق بنا المنافسون في الموسم الثالث من حقبة القوانين الحالية".
وأكمل: "لكنهم نسخوا وحسّنوا عدة نواحٍ. لم يعد هناك مجالٌ للإبداع".
واختتم: "إنها مجرد تطويرات منطقية، ولا شيء يدعو للفخر!".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل
فيرستابن: نحتاج لخفض أوزان السيارات بـ 100 أو 150 كيلوغراماً
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ألونسو في صدارة التجارب الحرة الثانية من جولة كندا
ماركو منتقداً: "لا شيء يدعو للفخر" في تحديثات المنافسين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ستيلا قلقًا: سيارات 2026 قد تكون بطيئة في المنعطفات وسريعة جدًا على الخطوط المستقيمة
مرسيدس: تحديث ريد بُل الأخير ربما تسبب "بتراجع في الأداء"
دبليو2آرسي: الراجحي يهزم العطية بفارق ضئيل ليفوز بتحدي الطريق 40 لموسم 2024
مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات