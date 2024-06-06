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"هدنة" بين هورنر وماركو توقف الصراع الداخلي ضمن صفوف ريد بُل

كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه توصّل إلى "هدنة" مع كريستيان هورنر مدير الفريق، لوقف الصراع الداخلي ضمن صفوف العلامة النمساوية والذي اشتعل مع بداية موسم 2024 الجاري.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو، مستشار ريد بُل لرياضة السيارات

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بدأ موسم 2024 بشكل ناري، لكن هذه المرة من خارج الحلبات، حيث خرجت إلى العلن تفاصيل الصراع الداخليّ ضمن صفوف ريد بُل، بين كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو.

وتفاقمت الأزمة بعد شكوى تقدمت بها إحدى الموظفات ضدّ هورنر إزاء تصرفات غير لائقة.

وبعد هذه الضجة الإعلامية، تم تأكيد خروج آدريان نيوي عبقري التصميم من صفوف ريد بُل، حيث يبدو أنه غير راضٍ عن بيئة العمل الحالية ضمن الفريق.

لكن وبعد التطورات الأخيرة على الحلبات، ولحاق المنافسين بالفريق وبشكل خاص فيراري ومكلارين، كشف ماركو أن هناك هدنة بينه وبين هورنر، وذلك لضمان مصلحة الفريق.

فقال في تصريح لوسائل إعلام نمساوية: "لقد توصلنا إلى هدنة".

وأكمل: "نحن نجمع حالياً كامل قوانا. رغم أننا لم نعد في موقع هيمنة، لكننا نريد الفوز".

وأردف: "لكن ومن دون شك، نريد استخراج أفضل ما يمكن، ونحن نتطلع قدماً لتحقيق لقب بطولة العالم".

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وبينما اعترف ماركو بتقدم المنافسين، لكنه لا يرى في تلك التحديثات أيّ "إبداع"، مؤكداً أنها "لا تدعو للفخر".

فقال في تصريح لوسائل الإعلام النمساوية: "خسرنا الكثير من هيمنتنا التي أظهرناها بداية الموسم. لقد لحق بنا المنافسون في الموسم الثالث من حقبة القوانين الحالية".

وأكمل: "لكنهم نسخوا وحسّنوا عدة نواحٍ. لم يعد هناك مجالٌ للإبداع". 

واختتم: "إنها مجرد تطويرات منطقية، ولا شيء يدعو للفخر!".

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