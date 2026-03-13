ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026
سجّل جورج راسل (مرسيدس) أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة الصين الكبرى 2026 على حلبة شنغهاي. ها هي قائمة الانطلاق المؤقتة، بانتظار تأكيدها النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
|
1
|
George Russell
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Oscar Piastri
|
6
|
Charles Leclerc
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Max Verstappen
|
9
|
Oliver Bearman
|
10
|
Isack Hadjar
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Esteban Ocon
|
13
|
Liam Lawson
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Franco Colapinto
|
17
|
Carlos Sainz
|
18
|
Alexander Albon
|
19
|
Fernando Alonso
|
20
|
Lance Stroll
|
21
|
Valtteri Bottas
|
22
|
Sergio Pérez
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير
هاميلتون يريد تقليص الفارق خلف مرسيدس: نخسر الوقت على المقاطع المستقيمة
وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين
ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات