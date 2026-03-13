ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026

تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجّل جورج راسل (مرسيدس) أسرع زمن في التجارب التأهيلية لسباق جائزة الصين الكبرى 2026 على حلبة شنغهاي. ها هي قائمة الانطلاق المؤقتة، بانتظار تأكيدها النهائي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

1

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Lewis Hamilton
(Ferrari)

5

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

7

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

9

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

11

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Haas)

13

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

17

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

19

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

21

Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)

المقال السابق راسل يضمن قطب الانطلاق الأوّل بسهولة في تصفيات السباق القصير في الصين
المقال التالي وولف يشرح تفوّق مرسيدس المذهل في الصين

