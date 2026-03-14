النتائج
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

بعد تصفيات السباق الرئيسي في شنغهاي، والتي دخل خلالها أندريا كيمي أنتونيللي التاريخ، بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول، حضرنا لكم ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي!

شبكة البداية

شبكة البداية

الصورة من قبل: بيتر فوكس

1

Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

George Russell
(Mercedes)

3

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

9

Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Oliver Bearman
(Haas)

11

Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

13

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Liam Lawson
(Racing Bulls)

15

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

17

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

19

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)

كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كل لفة معركة من أجل البقاء.. القيادة غير ممتعة: فيرستابن محبط بوضوح

ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!

أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي أصغر صاحب مركز انطلاق أول في تاريخ الفورمولا 1 يكشف "سرّ" إنجازه

راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

