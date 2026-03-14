ها هو ترتيب انطلاق سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026!
بعد تصفيات السباق الرئيسي في شنغهاي، والتي دخل خلالها أندريا كيمي أنتونيللي التاريخ، بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول، حضرنا لكم ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي!
شبكة البداية
|
1
|
Kimi Antonelli
|
2
|
George Russell
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Oscar Piastri
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Max Verstappen
|
9
|
Isack Hadjar
|
10
|
Oliver Bearman
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Franco Colapinto
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Liam Lawson
|
15
|
Arvid Lindblad
|
16
|
Gabriel Bortoleto
|
17
|
Carlos Sainz
|
18
|
Alexander Albon
|
19
|
Fernando Alonso
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Lance Stroll
|
22
|
Sergio Pérez
