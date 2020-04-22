هايدفيلد: كوبتسا مخطئ باعتقاده أن "بي ام دبليو" فضّلتني عليه

تزامل هايدفيلد وكوبتسا منذ منتصف موسم 2006 وحتى خروج "بي ام دبليو" من البطولة في نهاية موسم 2009، حيث شكّل الثنائي جزءًا هامًا من صعود الصانع الألماني القصير في الفئة الملكة، والذي وصل إلى أوجه عندما نافس على اللقب في 2008.

وقد حقق هايدفيلد وكوبتسا ثنائية صادمة في جائزة كندا الكبرى، والتي انتقل بعدها الفريق لتطوير مقاتلته لموسم 2009 والتي أظهرت الكثير من المشاكل والأخطاء.

وضمن حديثه في بودكاست الفورمولا واحد "بيوند ذا غريد"، أشاد هايدفيلد بزميله السابق، لكنّه قال كذلك أن كوبتسا كان مخطئًا باعتقاده أنّ الفريق قد فضّل هايدفيلد عليه.

اقرأ أيضاً: إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور

"لقد كان الزميل الذي أمضيت معه أطول فترة في الفورمولا واحد، قرابة ثلاثة مواسم. إذ يُمكنني القول بأنه كان السائق الأكثر اكتمالًا بين كل من جاوروني" قال هايدفيلد.

وأضاف: "لم يكن سريعًا مثل كيمي (رايكونن) في السباقات، ولم يكن بذات سرعة (مارك) ويبر في التصفيات، لكنه كان إجمالًا في ذات المستوى".

وتابع: "ما لم أحبه فيه هو أنّه كان يظن طوال الوقت بأنّ الفريق كان يفضلني عليه، بسبب أنه فريق ألماني وأنا سائق ألماني. ولم أحب ذلك منه كونه كان يصرّح به في الصحافة كثيرًا وأعتقد بأن كان أمرًا خاطئًا. كان دومًا يقول بأنّ الفريق يفضّلني عنه، وأنني أحصل على أمور أفضل ... وذلك لم يكن صحيحًا".

وفي النهاية باءت مغامرة "بي ام دبليو" بنقل تركيزها نحو القوانين الجديدة تمامًا لموسم 2009 بالفشل، حيث عانى الفريق ليكون تنافسيًا، ليُكمل هاديدفيلد وكوبتسا ذاك الموسم في المركزين الـ 13 والـ 14 تواليًا وإحراز كل منهما لمنصّة تتويج وحيدة.

وفي يوليو/تموز، قررت "بي ام دبليو" الانسحاب من الرياضة في نهاية العام، حيث شعر هايدفيلك بأن الصانع الألماني قد تسرّع في هذه الخطوة.

فقال: "أعتقد بأنّ إحدى أبرز الحقائق كانت أنهم انسحبوا مبكرًا للغاية في رأيي كسائق سباقات".

واختتم:"ربما كان ذلك القرار الصائف حينها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع آنذاك، لكن وإذا ما نظرنا إلى نتائج الفريق، أعتقد بأنهم قاموا بعمل جيّد للغاية".