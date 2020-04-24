هايدفيلد: فيتيل كان يتفوق على لوكلير في السباقات

عانى فيتيل موسماً صعباً في 2019 مع فيراري، إذ لم يحرز الفوز سوى بسباق وحيد في سنغافورة. وجاء ذلك ضمن دفعة أداء قوية من فيراري، بينما نجح زميله لوكلير بالتفوق عليه.

وبعد العطلة الصيفية، أحرز لوكلير أربعة أقطاب انطلاق أولى متتالية، ترجم اثنين منها إلى فوزَين في بلجيكا وإيطاليا.

وتفوق لوكلير على فيتيل كذلك في مجموع النقاط ضمن ترتيب بطولة السائقين وفي التصفيات أيضاً. بينما ارتكب فيتيل عدة أخطاء كبيرة خلال الموسم.

ويرى هايدفيلد، الذي زامل فيتيل عندما بدأ الأخير مسيرته في البطولة مع فريق "بي أم دبليو ساوبر" بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2007، أن فيتيل قادر على العودة مجدداً في حال قلّص من أخطائه.

فقال في بثّ إذاعيّ عبر الإنترنت "بيوند ذا غريد": "أعتقد أن الأمر الأهم بالنسبة له يكمن في تقليص أخطائه خلال السباقات".

وأكمل: "كانت تلك أكبر نقاط ضعفه خلال المواسم السابقة، وتلك مشكلة لم يكن يعاني منها خلال المواسم التي أحرز فيها الألقاب".

بالمقابل، يرى هايدفيلد أن فيتيل ولوكلير متعادلان بشكل أكبر مما تظهره النتائج، إذ أشار إلى أن فيتيل كان في الحقيقة الأقوى خلال أيام السباقات.

فقال: "خلال السباقات، من وجهة نظري في الحقيقة، كان فيتيل يمتلك الأفضلية. لو نظرنا إلى التصفيات، عانى فيتيل في بداية الموسم".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه تحسّن، وكانا متقاربين جداً جداً. وليس الأمر وكأن لوكلير كان يتفوق عليه طوال الوقت".

وأردف: "بالنظر إلى وتيرة السباق الصافية، يمكنني القول أنّ لوكلير كان يتحسن أكثر بقليل مقارنة مع فيتيل، فقط لحقيقة بسيطة كونه ما زال يافعاً ويتعلم الكثير، لكنني أعتقد أنهما متعادلان بشكل كبير".

من جهة أخرى، يرى هايدفيلد الذي شارك في 183 سباق جائزة كبرى بين 2000 و2011، أن فيتيل يعاني من ردة الجمهور "السلبية نسبياً" تجاهه وذلك بسبب الزخم الذي يحيط بالنجم الصاعد شارل لوكلير.

فقال: "من الواضح أن لوكلير سائق رائع. ولم أقل أو أعتقد على الإطلاق منذ وصول لوكلير، أن فيتيل لا يقوم بعمل جيد".

وتابع: "أعتقد أن هذا أحد السيناريوهات عندما يصل فتى يافع جديد، ومن ثم يتفوق على بطل عالم".

واختتم: "لذا، قد يعتقد الكثيرون أن فيتيل ليس سائقاً جيداً، ولكن ربما بعد عدة سنوات، سيقول الجميع: ’حسناً، انظر إلى لوكلير’. قد يصبح حينها بطل عالم أو يتفوق على كل زميل يقود إلى جانبه، ويمكن لهذه المسألة أن تأخذ عدة جوانب".