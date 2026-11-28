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هانكوك بصدد الدخول في صراع المنافسة على عقد توريد إطارات الفورمولا 1

من المنتظر أن تواجه بيريللي منافسة من شركة هانكوك، المورّد الحصري لإطارات بطولة العالم للراليات، إلى جانب بريدجستون، عندما تُفتح عملية التقدم لعقد توريد الإطارات في العام المقبل.

ستيوارت كودلينغ

منشور: 28-11-2026

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تُعد هانكوك المورّد الحصري للإطارات في بطولة العالم للراليات.

الصورة من قبل: تصوير ماكلاين

يمثل ظهور منافس جاد جديد للمنافسة على عقد التوريد الحصري لإطارات الفورمولا 1 دليلًا آخر واضحًا على اتساع الانتشار العالمي للبطولة وتزايد شعبيتها.

تولت بيريللي مهمة توريد الإطارات حصريًا إلى الفورمولا 1 خلفًا لبريدجستون في عام 2011، ولم تواجه خلال معظم العقد الأول من شراكتها منافسة جدية تُذكر عند حلول موعد تجديد العقد. لكن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة. فبعد انسحابها من الفورمولا 1 في عام 2010، مشيرة إلى التكاليف و"إعادة التوافق الاستراتيجي" عقب الأزمة المالية العالمية، عادت بريدجستون إلى المنافسة خلال أحدث عملية لتقديم العروض في عام 2023، ومن المعروف أنها تستعد لتقديم عرض جديد في العملية المقبلة.

والآن، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هانكوك، المورّد الحصري لإطارات بطولة العالم للراليات، تعمل على إعداد عرض للمنافسة في عملية التقديم التي ستُفتح العام المقبل، تمهيدًا لحقبة الفورمولا 1 التي تبدأ بعد عام 2028. وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد تقدمت بعرض غير ناجح في عام 2018 للفوز بعقد يغطي الفترة من 2020 إلى 2023، قبل تمديده عامًا إضافيًا بسبب جائحة كورونا.

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ويمتد العقد الحالي لبيريللي من عام 2025 حتى 2028، بعدما فعّلت الشركة، بالاتفاق مع فيا والفورمولا 1، بند التمديد لعام إضافي في يونيو الماضي. وخلال عملية التقديم السابقة، اعتُبر الحفاظ على الاستقرار التقني خلال الانتقال إلى القوانين الجديدة هذا الموسم أمرًا بالغ الأهمية. ومع التغييرات المرتقبة في عام 2030، سيتعين على الشركات الراغبة في المنافسة تقديم ضمانات لفيا بشأن قدرتها على تحقيق ذلك.

وفي حين تقيّم فيا العروض بناءً على القدرات التقنية للشركة المتقدمة، ومعايير الاستدامة، والقدرة التشغيلية على إدارة عملية التوريد بسلاسة، فإن الفورمولا 1 تمتلك أيضًا رأيًا في القرار النهائي من الناحية التجارية. وتنفق بيريللي مبالغ كبيرة بصورة ملحوظة على الإعلانات المحيطة بالحلبة، إلى جانب توفير امتيازات لكبار الشخصيات، مثل برنامج "اللفات الساخنة".

وسبق لهانكوك أن لعبت دورًا محدودًا خلال عطلات نهاية أسبوع بعض سباقات الجائزة الكبرى، بصفتها مورّد الإطارات لبطولة دبليو سيريز في عامي 2021 و2022. وتتمتع الشركة الكورية الجنوبية بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في رياضة المحركات، وكانت في مراحل مختلفة المورّد الحصري للإطارات في بطولة دي تي إم، إلى جانب بطولات إقليمية للفورمولا 3 والفورمولا 4. كما زودت سيارات الفورمولا إي بإطاراتها خلال حقبة الجيل الثالث بين عامي 2022 و2026، قبل أن تتولى بريدجستون هذا العقد.

كانت هانكوك المورّد الرسمي للإطارات في بطولة الفورمولا إي خلال حقبة الجيل الثالث، لذا فهي تمتلك، إلى جانب خبرتها في سباقات المقعد الأحادي، خبرة معتادة في صفقات الإعلانات واللافتات الترويجية على جوانب الحلبات، وهي من الأمور المرتبطة بهذا المجال.

الصورة من قبل: Getty Images

وعُيّنت هانكوك مورّدًا حصريًا لإطارات بطولة العالم للراليات في عام 2025، كما اختارتها فيا هذا العام لتكون عضوًا في "برنامج الشركاء العالميين" التابع للاتحاد.

وحضر ممثلون عن الشركة، من بينهم ستيفن تشو، الرئيس التنفيذي لقسم المنافسات في هانكوك، عددًا من سباقات الجائزة الكبرى خلال الموسمين الماضيين، وكان أحدثها جائزة لاس فيغاس الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. ومن المفهوم أن الشركة أجرت بالفعل اختبارات لإطارات تجريبية باستخدام سيارة اختبار مبنية على أساس سيارة من الفورمولا 2، كما تخطط لإجراء المزيد من الاختبارات، مع تركيز خاص على إطارات الأمطار التي تنتج سحابة رذاذ أضيق.

وتشكل السباقات في الأجواء الماطرة مشكلة في الوقت الحالي، إذ تتمتع إطارات الأمطار الكاملة بقدرة عالية على إزاحة المياه المتراكمة على سطح الحلبة، لكن الرذاذ الناتج عنها غالبًا ما يقلص مستوى الرؤية إلى درجة تجعل رفع العلم الأحمر أمرًا حتميًا.

وبعد توريد الإطارات لبطولتين عالميتين رئيسيتين تابعتين لفيا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب بناء علاقات أوثق بكثير مع الهيئة الحاكمة، سيجعل ذلك عرض هانكوك أكثر جدية ومصداقية مقارنة بمحاولتها السابقة. وتمثل الفورمولا إي ورقة قوية في صالح الشركة، نظرًا إلى أن أهدافها البيئية تفرض استخدام تركيبتين مختلفتين فقط من الإطارات، مصنوعتين كلتاهما من مواد مستدامة. وكانت الاستدامة العامل الحاسم الذي رجّح كفة بيريللي في عملية التقديم الأخيرة، بعدما تعهدت بإدخال إطارات معتمدة من مجلس رعاية الغابات إلى الفورمولا 1 اعتبارًا من عام 2024.

ورغم أن مقر هانكوك يقع في كوريا الجنوبية، فإنها تمتلك مركزًا للأبحاث والتطوير في هانوفر بألمانيا، ومصنعًا في المجر يخضع حاليًا لعملية توسعة تبلغ قيمتها 450 مليون يورو. أما بيريللي، فتُصنّع منتجاتها المخصصة لرياضة المحركات، بما فيها إطارات الفورمولا 1، في مدينة سلاتينا برومانيا، مع وجود منشأة احتياطية في مصنعها لإطارات السيارات المخصصة للطرقات في إزميت بتركيا.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هانكوك شكّلت بالفعل فريق عمل داخليًا يضم 44 شخصًا لمتابعة هذا المشروع.

وتواجه أية شركة تدخل عملية التقديم تحديًا كبيرًا، لأنها ستتنافس على تولي المهمة في العام الرابع من حقبة القوانين التقنية الحالية، ما يعني أنها ستحتاج إلى تقديم مبررات مقنعة للغاية لقدرتها على الأقل على مجاراة المنتج الحالي. ورغم الانتقادات المتكررة التي تعرضت لها إطارات بيريللي على مدار السنوات، فإن ذلك يُعد جزءًا من طبيعة العمل كمورّد حصري.

ومن المتوقع أن تلبي الإطارات الحالية مجموعة معقدة، وغالبًا متناقضة، من المتطلبات؛ إذ يجب أن تتمتع بمتانة حرارية وبنيوية عالية، مع توفير منحنى تآكل يمكن توقعه بما يضمن الإثارة والتنوع الاستراتيجي. وتُظهر تجربة الأعوام الـ15 الماضية مدى سهولة تجاوز الحدود المطلوبة في أي من الاتجاهين.

وما يجعل عملية التقديم المقبلة أكثر إثارة للاهتمام هو أن بيريللي، رغم امتلاكها نظريًا أفضلية الشركة المورّدة الحالية، لا تزال تحيط الشكوك بقرارها بشأن تقديم عرض جديد. ومع ذلك، يُعتقد أن النجاح الملحوظ للجيل الأحدث من الإطارات قد غيّر الأجواء داخل الشركة، وأنها باتت تميل إلى خوض المنافسة مجددًا.

وقال رئيس فيا محمد بن سليم عند الإعلان عن تمديد العقد في يونيو: "كانت بيريللي شريكًا مهمًا لبطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لسنوات عديدة، إذ قدمت باستمرار مستويات عالية من الأداء والابتكار والسلامة في أعلى مستويات رياضتنا. ويوفر هذا التمديد حتى نهاية عام 2028 الاستقرار للبطولة".

وتوضح هذه التصريحات، إلى جانب الانتشار الواسع لعلامة بيريللي التجارية حول الحلبات، ما يتعين على أي شركة منافسة تقديمه بوضوح: إمكانات مالية ضخمة، وضمان بأن وضع إطاراتها على السيارات لن يُحدث أي اختلاف يلاحظه أحد، باستثناء الاسم المكتوب على الجوانب.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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