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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

قال لويس هاميلتون بأنّه لم يتوقع التغلب على ثنائي ريد بُل في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، مسجّلاً قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى هذا الموسم.

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

مع تفوق ريد بُل على صعيد الوتيرة في البحرين وتصدرها التجارب الحرة الثالثة في إيمولا، كان هاميلتون ينتظر أن يكون قطب الانطلاق الأوّل من نصيب ماكس فيرشتابن أو سيرجيو بيريز.

ولكن، الأداء الرائع من بطل العالم بالإضافة لأخطاء ثنائي ريد بُل في القسم الأخير من التصفيات وضعا هاميلتون في صدارة اليوم السبت.

وتغلب البريطاني بفارق 0.035 ثانية فقط على سيرجيو بيريز، وبفارق 0.087 ثانية عن فيرشتابن.

وبالحديث بعد انتهاء الحصة، قال هاميلتون بأنّ مرسيدس اعتقدت في مراحل ما من عطلة نهاية الأسبوع بأنّ ريد بُل تملك أفضلية تفوق نصف ثانية على مدار اللفة الواحدة.

"قطعاً لم أتوقّع أن أكون أمام ثنائي ريد بُل" قال هاميلتون.

وأضاف: "لقد كانوا سريعين طيلة عطلة نهاية الأسبوع. كانت هناك أوقات تقدموا فيها بفارق 0.6 ثانية، ولم نكن نعرف موقعنا من المنافسة".

وأكمل: "لكن شعرت بالارتياح أكثر مع السيارة منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. لذا أكنُّ الاحترام للفريق من أجل العمل الشاق الذي قاموا به لتقليص الفارق".

ومع حلول فالتيري بوتاس ثامناً على شبكة الانطلاق، يعني ذلك أنّ هاميلتون سيواجه منافسة شرسة من سيارتَي ريد بُل مع بداية سباق الغد.

وعندما سُئِل عن منافسة خصومه بمفرده، قال البريطاني: "أحبّ ذلك. أحبّ التحدي. أعتقد بأنّه من الرائع أن تتواجد سيارتَا ريد بُل في المقدمة".

واستطرد: "أعتقد بأنّ ذلك سيجعل الاستراتيجية أصعب وسيكون ذلك تحدياً حقيقياً لأنّهم يمتلكون وتيرة رائعة على محاكاة السباق. أعتقد بأنّ وتيرتهم كانت الأقوى بالأمس".

واختتم: "لكنني سعيد للغاية لأنّ لفتي الأولى كانت جيدة وخالية من الأخطاء. تحسنّت خلال اللفة الثانية لكنّها لم تكن جيدة مثل اللفة الأولى".

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