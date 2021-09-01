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هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

يودّ لويس هاميلتون أن تمنح الفورمولا واحد "سباقًا مجانيًا" للمشجّعين في سبا لتعويضهم عن خيبة أمل سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

هاميلتون يودّ رؤية إقامة سباق "مجاني" في بلجيكا للمشجّعين

بقيت الجماهير على حلبة سبا-فرانكورشان محبطة بعد أن تسبّبت الأمطار الغزيرة في اقتصار السباق على لفّتين خلف سيارة الأمان قبل الإعلان عن النتيجة.

ومثّل ذلك السباق الأقصر في تاريخ الفورمولا واحد الذي تكون له نتيجة، ليتفوّق بذلك على الرقم القياسي السابق الذي تحمله جائزة أستراليا الكبرى 1991 والذي دام لـ 14 لفّة.

وبإيفائه بالمتطلّبات الدنيا للتصنيف، حيث يتمّ منح نصف النقاط، شهد هاميلتون تقلّص أفضليّته في صدارة البطولة إلى 3 نقاط أمام ماكس فيرشتابن.

وعبّر بطل العالم سبع مرّات عن انزعاجه بعد السباق، واصفًا ما حدث بـ "المهزلة" وقائلًا أنّ قرار إكمال لفّتين فقط خلف سيارة الأمان كان لأسباب تجاريّة بحتة.

وطالب البريطاني القائمين على البطولة بإرجاع الأموال إلى المشجّعين الذين حضروا الحدث يوم الأحد، حيث يعتقد بأنّهم "سُرقوا".

وفي حين أنّ إعادة جدولة سباق سبا تبدو مستبعة لهذا العام، قال هاميلتون أنّ إقامة سباقٍ مجانيّ للمشجّعين ستكون فكرة يدعمها.

وقال حيال ذلك: "سأعود بالتأكيد. أعشق هذه الحلبة، لذا في حال وجدنا فجوة لا تكون فيها أمطارٌ ونقدّم سباقًا مجانيًا للمشجّعين، فسيكون ذلك رائعًا".

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ودعم جورج راسل سائق ويليامز فكرة هاميلتون، وذلك بعد أن حقّق منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد في سبا بعد أدائه اللامع في التصفيات وتأهّله ثانيًا.

وقال راسل: "إن كان لدينا سباقٌ للتعويض هذا العام، فلن أعارض العودة مطلقًا".

وأضاف: "من الواضح أنّه من بين أفضل السباقات وهذه من بين أفضل الحلبات في العالم، ومن الواضح أنّ الكثير من المشجّعين الذين يعشقون الفورمولا واحد الذين يعيشون في بلجيكا لم تكن لهم فرصة مشاهدة ما أتوا من أجله".

وأكمل: "لذا ربّما هناك طريقة أخرى لتعويضهم على هذه الخسارة".

وكان جان تود رئيس "فيا" قد كشف عن أنّ القائمين على الفورمولا واحد سيلتقون مع الفريق مطلع الشهر المقبل للتباحث في تغييرات محتملة في القوانين لمنع تكرار أحداث الأحد.

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