هاميلتون يودّ الفوز باللقب "بالطريقة الصحيحة" وليس كما حصل مع سينا وبروست

يتأخر هاميلتون حالياً بـ 12 نقطة خلف منافسه فيرشتابن ضمن ترتيب بطولة السائقين مع بقاء خمسة سباقات حتى نهاية الموسم.

ويسعى البريطاني لتحقيق رقم قياسيّ عبر إحراز بطولته الثامنة. لكن الثنائي تعرضا إلى حادثتين خلال هذا الموسم في سيلفرستون ومونزا، ضمن المعركة الشرسة التي تجمعهما حالياً على اللقب.

وبدأت المقارنات تظهر بين المنافسة الحالية وتلك التي جمعت آلان بروست وإيرتون سينا في موسمي 1989 و1990، حيث حُسمت معركة اللقب في كلا الموسمين بسبب حادثة جمعت بين السائقين.

وضمن مقابلة مع صحيفة "دايلي ميل" الأسبوع الماضي، أشار وولف مدير فريق مرسيدس إلى أنه وفي حال تواصلت معركة السائقين حتى الجولة الختامية في أبوظبي، فإن أي سائق يكون متقدماً "سيحاول الفوز بالتأكيد وبنفس طريقة سينا-بروست".

وأضاف: "لن أمنح على الإطلاق توجيهات للتسبب بحادثة مع أي سائق آخر، لن وفي حال وصلنا إلى السباق الختامي، فإن من يكون أمام الآخر سيفوز باللقب، وبالتالي سيتنافسان بشدة وقسوة كبيرتين".

من جهته، وعندما سُئِل هاميلتون في المؤتمر الصحفي لجائزة المكسيك الكبرى إن كان يعتقد بأن حادثة مثل تلك التي حصلت بين سينا وبروست قد تحصل هذا الموسم، ردّ بأنه يرغب بالفوز بالطريقة الصحيحة.

فقال: "لم أقرأ ما قاله توتو، لكنني أشك بشكل كبير بأنه أشار إلى أن مثل هذا الأمر سيحصل".

وتابع: "لم نفز بأية بطولة أبداً بهذه الطريقة. لم أحرز أي لقب لي بهذه الطريقة، ولن نفعل. هذه هي وجهة نظري حيال المسألة".

وأردف: "أنا هنا لأفوز بالطريقة الصحيحة، وذلك عبر التصميم الكبير والعمل الجاد".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أنه وفيرشتابن كانا يتنافسان "بشدة طوال الموسم" وأن هذا ما جعل 2021 "أكثر المواسم حماسة" منذ فترة لم يعد يعلمها. مؤكداً رغبته بالإبقاء على المعركة نظيفة وعادلة حتى نهايتها.

فقال: "تعلمون كيف حققت الفوز بألقابي الماضية".

وتابع: "لطالما أردت الفوز بالطريقة الصحيحة، وفي حال كنت سأخسر، فإنني أفضل الخسارة بالطريقة الصحيحة، بكرامة، ومعرفة أنني قدمت أقصى ما لديّ بالشكل الصحيح، وأنني عملت بشكل كبير وبأقصى ما بوسعي".

واختتم: "إن لم ينجح الأمر، حينها نوصل العمل لنخوض معركة أخرى!".