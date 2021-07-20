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هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

يرى لويس هاميلتون أنه وغريمه ماكس فيرشتابن ما زالا قادرين على إيجاد الاحترام والمنافسة بشكل نظيف على الحلبة، بالرغم من الحادثة المثيرة للجدل التي جمعتهما في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

ارتطم السائقان ببعضهما البعض في اللفة الافتتاحية، ونتيجة لذلك خرج فيرشتابن عن المسار ليرتطم بحائط الإطارات ضمن منعطف "كوبس" على سرعة عالية للغاية.

ونتيجة الحادث العنيف، تضررت سيارة ريد بُل بشكل كبير، كما خرج فيرشتابن منها مترنحاً ليُنقل بعدها إلى المستشفى - قبل أن يخرج منه لاحقاً.

وتلقى هاميلتون عقوبة عشر ثوانٍ لكنها لم تكن كافية لردعه عن الفوز بسباق موطنه.

ووصف فيرشتابن قيادة البريطاني "بالخطرة" كما أشار إلى أن طريقه احتفاله بعد السباق بينما كان الهولندي في المستشفى، تعبر عن "قلة احترام".

لكن بطل العالم يرى أنه يمكن التعلم من تجارب كهذه.

فقال: "أعتقد أنه وبشكل عام، يمكننا التقدم إلى الأمام والتعلم من هذه التجارب".

وأكمل: "هناك قلة قليلة من الحوادث التي تقع فيها المسؤولية مئة بالمئة على طرف واحد فقط. بل تكون على الدوام خطأً من الطرفين، لذا أعتقد أن هناك أموراً يمكننا كلانا التعلم منها".

وتابع: "يمكنني القول أن ماكس ربما أحد أكثر السائقين الحاليين عدائية - من وجهة نظري الشخصية - إنه يقوم بعمل رائع بالطبع، لكنني أعتقد أنه علينا حقاً أن نحاول إيجاد التوازن بيننا على المسار، سواء لناحية المساحة أو احترام بعضنا البعض، وبذلك يمكننا مواصلة المنافسة وخوض سباقات جيدة من دون حوادث".

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بالمقابل، لا يعتقد هاميلتون أن المعركة في مواجهة فيرشتابن على حلبة سيلفرستون، مختلفة عن أية معارك سابقة خاضاها سوية، ما عدا المرات التي اضطر فيها سابقاً للتراجع من أجل تفادي الحوادث.

فقال: "أعتقد أنها معركة عادية. عندما كنتُ أصغر سناً، ربما كنتُ أكثر عدائية - ربما ليس أكثر عدائية من ماكس، لكنني كنت عدائياً للغاية في السابق".

وأكمل: "أعتقد الآن، وبعد أن بتُ أكبر عمراً، أن معركة اللقب ماراثون وليست سباقاً قصيراً، لذا أعتقد أنني أمتلك نظرة أفضل عن المقاربة التي أتبعها في سباقي".

واسترسل: "لكننا ضمن معركة، وأعتقد أنه كان في هذا الموسم عدائياً جداً. كنت أضطر في أغلب الأوقات للتخفيف ومحاولة تفادي الحادثة معه، وأحاول لاحقاً".

واستكمل: "كما رأيتم يوم السبت، حالما يصل إلى هواء نقي يصبح سريعاً جداً. لذا عندما تأتي الفرصة، لا بدّ لي من أن أستغلها. وهذا ما نحن هنا من أجله، وفي تلك اللحظة، خرجتُ بشكل رائع من المنعطف السابع وكنت مسروراً حقاً بحركتي عبر الخروج إلى الجهة اليسرى ومن ثم العودة إلى الجهة الداخلية وكسر الفارق".

واختتم: "لحسن الحظ، لم يتمكن من إغلاق الباب. لكن للأسف فإن العدائية من طرفه كانت موجودة، وتصادمنا".

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