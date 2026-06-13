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هاميلتون يوجه رسالة إلى منافسيه: "هناك سبب يجعلني بطل عالم سبع مرات"

وجه لويس هاميلتون رسالة قوية إلى منافسيه في الفورمولا 1، مؤكدًا أنه يعرف تمامًا ما يتطلبه الفوز ببطولة العالم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: لويس جين

يقدم لويس هاميلتون أفضل بداية موسم له منذ عام 2021. فبعد صعوده إلى منصة التتويج ثلاث مرات خلال أول ست جولات، يحتل سائق فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين برصيد 90 نقطة، خلف المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي.

وكانت آخر مرة تواجد فيها السائق البريطاني في المركز الثاني بترتيب البطولة عقب جائزة أبوظبي الكبرى 2021.

ويعتقد هاميلتون أنه بدأ يجني ثمار التغييرات الكبيرة التي طلب تنفيذها داخل فيراري، والتي شملت إعادة تصميم عجلة القيادة وإجراء تعديلات على نظام المكابح.

وخلال حديثه في برشلونة يوم الخميس، أكد هاميلتون أنه يستخدم أقراص مكابح من شركة كاربون إندستري منذ جائزة اليابان الكبرى. ورغم أن نظام المكابح في سيارة فيراري لا يزال من إنتاج بريمبو، فإن هاميلتون طلب هذا التغيير لأنه اعتاد استخدام أقراص كاربون إندستري طوال 12 عامًا قضاها مع مرسيدس.

وعند حديثه عن وضعه الحالي، أكد هاميلتون أنه يعرف جيدًا كيفية بناء فريق ناجح، وأن ألقابه العالمية السبعة خير دليل على ذلك.

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وقال هاميلتون: "أنا أكثر جاهزية من الناحية البدنية، وأكثر صحة، وأعيش حالة أفضل على المستوى الشخصي".

وأضاف: "لقد انضممت إلى الفريق بعقلية أفضل بكثير. بل يمكنني القول إنني أتعامل مع الأمور بصورة أفضل مقارنة ببداية الموسم الماضي. لا أعاني من أية إصابات".

وأردف: "في العام الماضي كنت أقود سيارة ورثتها دون أن أساهم في تطويرها. أما الآن فأقود سيارة ساهمت في تطويرها بنفسي، وأنا أستمتع بهذه الحقبة الجديدة أكثر بكثير".

وأكمل: "الخبرة تساعد بطبيعة الحال بشكل كبير. هناك سبب يجعلني بطل العالم سبع مرات، وأنا أعرف ما يتطلبه الفوز".

وتابع: "أعرف أيضًا أن الكثير من الأشخاص الذين أعمل معهم سبق لهم الفوز بالبطولات ويعرفون بدورهم ما يتطلبه النجاح".

واختتم: "هدفي الوحيد هو مساعدة نفسي ومساعدة الفريق على الوصول إلى المستوى الذي أؤمن حقًا بأننا قادرون على بلوغه ونستحقه".

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