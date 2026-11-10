فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهير فيراري بعد "خيبة الأمل الكبيرة" في جائزة البرازيل الكبرى

شارك لويس هاميلتون رسالة إلى جماهيره عقب نهاية مخيبة للآمال لجائزة البرازيل الكبرى.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 10-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images

قال لويس هاميلتون لجماهيره أنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" بسبب نتيجة جائزة البرازيل الكبرى، التي بدأها بتقدم لافت من مؤخرة شبكة الانطلاق، قبل أن ينتهي به المطاف بالدوران في اللفات الأخيرة.

وشارك سائق فيراري أفكاره عبر إنستغرام يوم الاثنين، بعدما أنهى سباق الأحد في إنترلاغوس بالمركز التاسع.

اضطر هاميلتون إلى الانطلاق من المركز العشرين بسبب عقوبة متعلقة بالمحرك، لكنه تقدم 11 مركزًا خلال المراحل الأولى من السباق باستخدام الإطارات المتوسطة للمطر، قبل أن يبدأ أداء إطاراته الخلفية بالتراجع.

وضغط على فريق مارانيللو للانتقال إلى الإطارات الملساء، وكان أول سائق يدخل منطقة الصيانة لإجراء هذا التغيير.

لكن مجريات السباق تغيرت مع عودة الأمطار في اللفة 62. وواصل السائق البريطاني القيادة بإطاراته الملساء لفة إضافية، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته وينزلق قبيل وصوله إلى منطقة الصيانة، لينهي السباق في المركز التاسع، وبفارق لفة عن المتصدر، وذلك في مشاركته رقم 400 في سباقات الجائزة الكبرى.

وكتب بطل العالم سبع مرات: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب سباق الأمس، خصوصًا الطريقة التي انتهى بها. بدأنا بشكل جيد للغاية، لكننا عانينا مع الإطارات ومع فرط التوجيه الكبير".

"في مثل تلك الظروف، جعل ذلك الأمور صعبة للغاية. ضغطت بأقصى ما أستطيع، لكننا ببساطة لم نمتلك السرعة الكافية خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. سنعمل على فهم الأسباب، وسنعود للمنافسة بقوة في السباق المقبل".

وأضاف هاميلتون: "عمل الفريق بجد كبير على السيارة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأنا ممتن لكل الجهود التي بذلها أفراده. وفي نهاية المطاف، لم يكن هذا السباق الذي أردنا تقديمه، وخصوصًا أمام هذه الجماهير".

"البرازيل، شكرًا لكم دائمًا على هذه الطاقة والدعم. لهذا المكان مكانة خاصة جدًا في قلبي، والمحبة التي تمنحونني إياها أردها لكم بالمثل. وأهنئ مرسيدس على الفوز ببطولة الصانعين، وعلى الموسم الرائع الذي قدمه الفريق بشكل عام. لقد استحق ذلك عن جدارة".

كما وجه هاميلتون رسالة إلى جماهيره وجماهير فيراري، موضحًا أنه لا يعتبر دعمهم أمرًا مسلمًا به.

واختتم قائلًا: "إلى كل من يواصل دعمنا، شكرًا لكم على الوقوف إلى جانبنا في الأيام الصعبة كما في الأيام الجيدة. أشعر بهذا الدعم، ولا أعتبره أمرًا مضمونًا".

ويحتل هاميلتون حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين، مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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