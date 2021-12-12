هاميلتون يهنئ فيرشتابن على اللقب "بعد أصعب موسم في الفورمولا واحد"

للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة عقود يتوجّه المتنافسان على اللقب إلى الجولة الختامية وهما متعادلان في النقاط بعد موسم جدلي لا يُنسى.

وارتقى سباق أبوظبي الختامي لهذه التوقعات ليقدّم إثارة وتفاصيل موسم كامل في حدث واحد.

حيث نجح هاميلتون بتجاوز فيرشتابن على الانطلاقة لينتزع صدارة السباق، لكن الهولندي عاد ليستعيد مركزه عند المنعطف السادس.

وبينما دفع فيرشتابن غريمه هاميلتون إلى خارج المسار، عاد البريطاني أمام سائق ريد بُل التي غضبت من عدم طلب حكام السباق من سائق مرسيدس أن يعيد المركز.

بعد ذلك ابتعد هاميلتون في الأمام، لتحاول ريد بُل خلق فرصة أخرى عبر توقّف فيرشتابن تحت سيارة الأمان الافتراضية بينما ظل هاميلتون على إطارات هارد مستعملة.

ولكن لم يتمكن الهولندي من الاقتراب من هاميلتون، لتأتي سيارة أمان قبل 4 لفات من النهاية لتمنح الأمل من جديد إلى ريد بُل، حيث توقف فيرشتابن وانتقل إلى إطارات سوفت جديدة بينما اضطر هاميلتون للبقاء على المسار وإلا كان سيخسر مركزه.

ومع مرور اللفات خلف سيارة الأمان، قرر الحكام في البداية عدم السماح للسيارات المتأخرة بين هاميلتون المتصدر وفيرشتابن بالمرور وتجاوز سيارة الأمان، وهو ما كان ليُطيح بفرص فيرشتابن لتجاوز هاميلتون للفوز وتحقيق اللقب، ولم يقرر الحكام رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق، وهو ما فعلوه في مناسبات سابقة أيضاً.

لكن وفي اللحظة الأخيرة، تحوّل الوضع مع تراجع المراقبين عن قرارهم، ليسمحوا للسيارات المتأخرة بين المتنافسين على اللقب بالمرور وإبقاء البقية ضمن مراكزهم.

وتم استئناف السباق مع بقاء لفة واحدة، ليتمكن فيرشتابن مع أفضلية إطاراته من تجاوز هاميلتون عند المنعطف الحاد لينتزع الفوز ويحقق أول بطولة عالم له مع ريد بُل.

وبالرغم من المنافسة المحتدمة مع فيرشتابن، استجمع هاميلتون نفسه ليهنئ الهولندي عقب السباق بعد ما وصفه "بأصعب المواسم".

حيث قال: "في البداية أودّ أن أقدم تهنئة كبيرة إلى ماكس ولفريقه. أعتقد أننا قمنا بعمل رائع هذا الموسم، مع فريقي. الجميع في المصنع، كل الرجال والنساء لدينا - وهنا - عملوا بجد كبير طوال هذا العام".

وأضاف: "لكن كان هذا الموسم الأصعب بين كل المواسم، وأنا فخور بالفريق وممتن لكوني جزء من تلك الرحلة معهم".

وتابع: "قدمنا كل ما لدينا في هذا القسم الأخير من الموسم، قدمنا كل شيء ولم نستسلم أبدًا، وهذا هو الأمر الأهم"