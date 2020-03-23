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هاميلتون يُهاجم الأشخاص "غير المسؤولين والأنانيين" في فترة الوباء

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هاميلتون يُهاجم الأشخاص "غير المسؤولين والأنانيين" في فترة الوباء
من قبل:
23-03-2020

وصف لويس هاميلتون الناس الذين لا يلتزمون بتعليمات التباعد الاجتماعيّ لإبطاء تفشي فيروس "كوفيد-19" بـ "غير المسؤولين والأنانيين".

جاءت تعليقات هاميلتون إجابة على التغطيات التلفزيّة التي أظهرت مقاطع فيديو لتجمّعات حول العالم، وذلك بالرغم من نصائح حكوماتهم بعدم الإقدام على ذلك.

وكتب هاميلتون على حسابه: "أنا حزينٌ جدًا لسماع أعداد الوفايات حول العالم. أعلم أنّ أغلبنا لا يملك معرفة موسّعة لسبب وكيفيّة حدوث كلّ هذا".

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وأضاف: "لا يوجد شيء بوسعنا فعله سوى محاولة عزل أنفسنا، ومنع أنفسنا من حمل الفيروس ونشره".

وأكمل: "هناك أشخاصٌ لا يزالون يتوجّهون إلى النوادي والتجمّعات الكبيرة، وهو ما أشعر شخصيًا بأنّه تصرّفٌ غير مسؤولٍ بالمرّة وأنانيّ".

كما أشار البريطاني إلى أنّه يدعو للأطقم الطبيّة و"الأبطال" الآخرين الذين يُجازفون بحياتهم.

وقال: "أدعو لسلامة عائلتي كلّ يوم، لكنّني أدعو من أجلكم كذلك".

وأضاف: "أدعو من أجل أولئك الذين يعملون في المحلّات، ورجال التوصيل، والأطباء والممرضات الذين يُجازفون بصحّتهم ويُساعدون الآخرين على إبقاء دولهم تعمل. أولئك هم الأبطال. حافظوا على سلامتكم رجاءً".

وضمن رسالة سابقة إلى مشجّعين، قال بطل العالم أنّه في صحّة جيّدة وأنّه عزل نفسه منذ العودة من جائزة أستراليا الكبرى.

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الكاتب مروان الوافي

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