هاميلتون ينفي نظريات استخدام مرسيدس نظام "داس2" مع بروز فيديو حركة المقود

كانت ريد بُل في حيرة من أمرها إثر الطريقة التي ينخفض بها القسم الخلفي لسيارة مرسيدس على السرعات العالية، وهو ما يساهم في إيقاف الناشر وتقليل الارتكازية والجرّ.

ويعتقد الفريق النمساوي أن ذلك السلوك كان حاسمًا في الخطوة الكبيرة التي حققتها مرسيدس على صعيد سرعة المقاطع المستقيمة على مدار السباقات القليلة الماضية.

ووسط التدقيق الإضافي على الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس في جائزة البرازيل الكبرى، فقد اتّخذ الوضع منعرجًا جديدًا مع بروز فيديو من السيارة يُظهر سلوكًا غريبًا لمقاتلة الفريق "دبليو12".

وبدا بأن الفيديو - المصوّر في وقت مبكّر من نهاية الأسبوع - يُظهر هاميلتون وهو يسحب مقوده للخلف بالتوجّه إلى المنعطف الأول.

وقد أشعل ذلك فتيل النظريات بأنّ هاميلتون ربما يستخدم شكلًا جديدًا من نظام "داس" لتبديل ارتفاع السيارة أثناء القيادة.

وكانت مرسيدس قد اعتمدت ذلك النظام بشكل شرعي في 2020 لتعديل زاوية الإطارات الأمامية، وهو ما ساعدها في إدارة حرارة الإطارات على نحوٍ أفضل وحتى تقليل السحب على المقاطع المستقيمة. حيث تمّ ذلك من خلال دفع وسحب مقود السيارة.

مع ذلك، وفي محاولة لمنع حرب إنفاق من الفرق المحتاجة لاتّباع ذات السبيل مثل مرسيدس، تم الاتفاق على حظر ذلك النظام هذا الموسم.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أوضح هاميلتون بأن مرسيدس لا تتلاعب بشكل مختلف من نظام "داس"، حيث شرح بأنّ الفيديو الذي برز من داخل قمرة القيادة كان يُظهره ببساطة وهو يجرب أمرًا ما مع عمود المقود، وهو ما لم يعجبه وتم تغييره.

فقال: "عمود المقود لديّ لا يتحرك للأمام وللخلف، إنه يتحرك فقط يسارًا ويمينًا. كان لدينا ذلك الأمر العام الماضي، ولم يعد لدينا الآن".

وأضاف: "حاولت تجربة أمر ما عليه في يوم السبت، لكنّ حركته كانت أقل من ملليمتر على الأرجح، ولم يعجبني ما قمنا بتجربته ومن ثمّ لم نفعل شيئًا آخر. لذلك لست واثقًا في الحقيقة ما الذي كنتم تشاهدونه".